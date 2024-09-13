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خبير سياسي: عقوبات أمريكا ضد الإعلام الروسي يؤكد عجزها عن مواجهة قوة موسكو الناعمة
خبير سياسي: عقوبات أمريكا ضد الإعلام الروسي يؤكد عجزها عن مواجهة قوة موسكو الناعمة
سبوتنيك عربي
علق الخبير الإيراني في مجال الدراسات السياسية في أوراسيا، شعيب بهمن، اليوم الجمعة، على الاتهامات الأمريكية لوسائل الإعلام الروسية. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T22:08+0000
2024-09-13T22:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سبوتنيك
وكالة "روسيا سيغودنيا"
الإعلام
عقوبات أمريكية ضد روسيا
حصري
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وقال بهمن في تصريحات لـ "سبوتنيك إيران"، "إن الرأي الأمريكي القائل بأنهم لا يريدون أن يكونوا أحد الأطراف المتورطة في الأزمة في أوكرانيا ليس صحيحا تماما. في الواقع، بدأ القتال في أوكرانيا بمبادرة وتحريض من الولايات المتحدة".وأضاف الخبير السياسي، "لو توقفت الحكومة الأمريكية عن التسبب في الاستفزازات، لربما اتخذت الأزمة الأوكرانية اتجاهاً مختلفاً. لذلك، في بداية هذه الأزمة، بالطبع، كان الأمريكيون متورطين، ولعبوا دورًا مهمًا للغاية في استمرار الأزمة. وقد سمح الدعم المالي والعسكري الواسع النطاق الذي تقدمه أمريكا لحكومة زيلينسكي فعليا لهذه الأعمال العدائية بالاستمرار والتصعيد، وهي السياسة التي اتبعها الأمريكيون بوضوح. ولذلك فإن القول بأن الأمريكيين يريدون إخفاء دورهم ليس صحيحاً". ونوه بأنه "رغم أن الأمريكيين أعلنوا دائمًا دعم حرية التعبير والعمل الحر لوسائل الإعلام، لكنهم في الواقع طبقوا معظم العقوبات ضد وسائل الإعلام في البلدان الأخرى. تظهر كل هذه الاستفزازات أن الولايات المتحدة تلعب دورًا مهمًا في استمرار الصراع وفي التلاعب بالرأي العام في المجتمع الدولي وأن واشنطن ليست مستعدة للتسامح مع النشاط الحر لوسائل الإعلام الروسية".هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها دميتري كيسيليوف، اليوم الجمعة.كما أصدرت الوزارة ترخيصا عاما، يقضي بإتمام المعاملات المالية مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بحلول 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية بإجراء " عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية".وأشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية.إلى ذلك ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي". مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-إيراني-وسائل-الإعلام-الروسية-انتصرت-على-هيمنة-أمريكا-وأوروبا-في-مجال-المعلومات-1092697557.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سبوتنيك, وكالة "روسيا سيغودنيا", الإعلام, عقوبات أمريكية ضد روسيا, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سبوتنيك, وكالة "روسيا سيغودنيا", الإعلام, عقوبات أمريكية ضد روسيا, حصري

خبير سياسي: عقوبات أمريكا ضد الإعلام الروسي يؤكد عجزها عن مواجهة قوة موسكو الناعمة

22:08 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 22:09 GMT 13.09.2024)
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حصري
علق الخبير الإيراني في مجال الدراسات السياسية في أوراسيا، شعيب بهمن، اليوم الجمعة، على الاتهامات الأمريكية لوسائل الإعلام الروسية.
وقال بهمن في تصريحات لـ "سبوتنيك إيران"، "إن الرأي الأمريكي القائل بأنهم لا يريدون أن يكونوا أحد الأطراف المتورطة في الأزمة في أوكرانيا ليس صحيحا تماما. في الواقع، بدأ القتال في أوكرانيا بمبادرة وتحريض من الولايات المتحدة".
وأضاف الخبير السياسي، "لو توقفت الحكومة الأمريكية عن التسبب في الاستفزازات، لربما اتخذت الأزمة الأوكرانية اتجاهاً مختلفاً. لذلك، في بداية هذه الأزمة، بالطبع، كان الأمريكيون متورطين، ولعبوا دورًا مهمًا للغاية في استمرار الأزمة. وقد سمح الدعم المالي والعسكري الواسع النطاق الذي تقدمه أمريكا لحكومة زيلينسكي فعليا لهذه الأعمال العدائية بالاستمرار والتصعيد، وهي السياسة التي اتبعها الأمريكيون بوضوح. ولذلك فإن القول بأن الأمريكيين يريدون إخفاء دورهم ليس صحيحاً".

ولفت أن "التحركات الأمريكية الحالية لفرض عقوبات على مختلف وسائل الإعلام الروسية تظهر أنها تواجه صعوبات حتى في التعامل مع القوة الناعمة التي تتمتع بها روسيا، وأنها تريد الحد من هذه القوة الناعمة أو النفوذ الإعلامي قدر الإمكان".

ونوه بأنه "رغم أن الأمريكيين أعلنوا دائمًا دعم حرية التعبير والعمل الحر لوسائل الإعلام، لكنهم في الواقع طبقوا معظم العقوبات ضد وسائل الإعلام في البلدان الأخرى. تظهر كل هذه الاستفزازات أن الولايات المتحدة تلعب دورًا مهمًا في استمرار الصراع وفي التلاعب بالرأي العام في المجتمع الدولي وأن واشنطن ليست مستعدة للتسامح مع النشاط الحر لوسائل الإعلام الروسية".
هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها دميتري كيسيليوف، اليوم الجمعة.
كما أصدرت الوزارة ترخيصا عاما، يقضي بإتمام المعاملات المالية مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية بحلول 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية بإجراء " عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية".
وسائل الإعلام الروسية سبوتنيك و روسيا اليوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
خبير سياسي إيراني: وسائل الإعلام الروسية انتصرت على هيمنة أمريكا وأوروبا في مجال المعلومات
21:30 GMT
وأشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الإخبارية وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية.
إلى ذلك ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي". مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
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