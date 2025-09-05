عربي
السفارة الروسية في لندن حول نقل الأصول: بريطانيا تواصل عادتها بممارسة السرقة الدولية
السفارة الروسية في لندن حول نقل الأصول: بريطانيا تواصل عادتها بممارسة السرقة الدولية
السفارة الروسية في لندن حول نقل الأصول: بريطانيا تواصل عادتها بممارسة السرقة الدولية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الروسية في لندن، تعليقًا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا، أن بريطانيا تواصل اسستمرارها في السرقة الدولية. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
13:03 GMT 05.09.2025
بريطانيا
بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Photo / unsplash/Lucas Davies
أكدت السفارة الروسية في لندن، تعليقًا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا، أن بريطانيا تواصل اسستمرارها في السرقة الدولية.
وقالت السفارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "لا نستغرب استمرار تقاليد السرقة البسيطة على المستوى الدولي، فقد أصبحت هذه السمة المميزة لبريطانيا منذ الحقبة الاستعمارية. ومع ذلك، لا مبرر لمثل هذه التقاليد".

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قال، في الثالث من سبتمبر/أيلول، إن المملكة حوّلت أكثر من مليار جنيه إسترليني (أكثر من 1.3 مليار دولار) من الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي لنقله فوائد الأصول الروسية إلى كييف دون علمها
27 أغسطس, 20:42 GMT
وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو.
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات نظام "يوروكلير" البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة التسويات المالية في العالم.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
25 فبراير, 18:42 GMT
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في مناسبات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل وأيضًا الأصول الحكومية الروسية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن "روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا".
