https://sarabic.ae/20250905/السفارة-الروسية-في-لندن-حول-نقل-الأصول-بريطانيا-تواصل-عادتها-بممارسة-السرقة-الدولية-1104536009.html
السفارة الروسية في لندن حول نقل الأصول: بريطانيا تواصل عادتها بممارسة السرقة الدولية
السفارة الروسية في لندن حول نقل الأصول: بريطانيا تواصل عادتها بممارسة السرقة الدولية
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الروسية في لندن، تعليقًا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا، أن بريطانيا تواصل اسستمرارها في السرقة الدولية. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T13:03+0000
2025-09-05T13:03+0000
2025-09-05T13:03+0000
بريطانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104536106_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23edcf0dc90da74baca67f251086a831.jpg
وقالت السفارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "لا نستغرب استمرار تقاليد السرقة البسيطة على المستوى الدولي، فقد أصبحت هذه السمة المميزة لبريطانيا منذ الحقبة الاستعمارية. ومع ذلك، لا مبرر لمثل هذه التقاليد".وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في مناسبات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل وأيضًا الأصول الحكومية الروسية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن "روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا".
https://sarabic.ae/20250827/المجر-تقاضي-الاتحاد-الأوروبي-لنقله-فوائد-الأصول-الروسية-إلى-كييف-دون-علمها-1104215809.html
https://sarabic.ae/20250225/أمريكا-واشنطن-ترغب-في-مناقشة-موضوع-الأصول-الروسية-المجمدة-مع-موسكو-1098174913.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104536106_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a6dd589c783ff36c0e5ae787d6bd3cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, روسيا
السفارة الروسية في لندن حول نقل الأصول: بريطانيا تواصل عادتها بممارسة السرقة الدولية
أكدت السفارة الروسية في لندن، تعليقًا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا، أن بريطانيا تواصل اسستمرارها في السرقة الدولية.
وقالت السفارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "لا نستغرب استمرار تقاليد السرقة البسيطة على المستوى الدولي
، فقد أصبحت هذه السمة المميزة لبريطانيا منذ الحقبة الاستعمارية. ومع ذلك، لا مبرر لمثل هذه التقاليد".
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قال، في الثالث من سبتمبر/أيلول، إن المملكة حوّلت أكثر من مليار جنيه إسترليني (أكثر من 1.3 مليار دولار) من الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية
، بما يقارب 300 مليار يورو.
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات نظام "يوروكلير" البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة التسويات المالية في العالم.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في مناسبات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل وأيضًا الأصول الحكومية الروسية
.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن "روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا".