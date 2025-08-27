https://sarabic.ae/20250827/المجر-تقاضي-الاتحاد-الأوروبي-لنقله-فوائد-الأصول-الروسية-إلى-كييف-دون-علمها-1104215809.html

المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي لنقله فوائد الأصول الروسية إلى كييف دون علمها

المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي لنقله فوائد الأصول الروسية إلى كييف دون علمها

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام مجرية أن المجر رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد مجلس الاتحاد الأوروبي وصندوق السلام الأوروبي (EPF)... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T20:42+0000

2025-08-27T20:42+0000

2025-08-27T20:42+0000

روسيا

المجر

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102057/77/1020577725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9c616e9ac65f30cfe69c1a73bb302a70.jpg

وجاء في تلك الوسائل: "رفعت المجر دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد مجلس الاتحاد الأوروبي وصندوق السلام الأوروبي، طعنًا في استخدام أوكرانيا لأموال من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي". وتطعن الحكومة المجرية في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في مايو/أيار 2024 بإرسال 99.7% من الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق السلام الأوروبي، وكذلك قرار لجنة إدارة صندوق السلام الأوروبي الصادر في فبراير/شباط 2025 بإرسال أموال إلى أوكرانيا. وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات نظام "يوروكلير" البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة التسويات المالية في العالم. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن "روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا".

https://sarabic.ae/20250815/بوتين-موسكو-تتوقع-من-العواصم-الأوروبية-عدم-خلق-العراقيل-لهذا-التقدم--عاجل---1103797671.html

https://sarabic.ae/20250813/ترامب-سأتحدث-مع-القادة-الأوروبيين-الراغبين-في-التوصل-إلى-اتفاق-1103692964.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن