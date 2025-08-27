https://sarabic.ae/20250827/المجر-تقاضي-الاتحاد-الأوروبي-لنقله-فوائد-الأصول-الروسية-إلى-كييف-دون-علمها-1104215809.html
المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي لنقله فوائد الأصول الروسية إلى كييف دون علمها
المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي لنقله فوائد الأصول الروسية إلى كييف دون علمها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام مجرية أن المجر رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد مجلس الاتحاد الأوروبي وصندوق السلام الأوروبي (EPF)... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T20:42+0000
2025-08-27T20:42+0000
2025-08-27T20:42+0000
روسيا
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102057/77/1020577725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9c616e9ac65f30cfe69c1a73bb302a70.jpg
وجاء في تلك الوسائل: "رفعت المجر دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد مجلس الاتحاد الأوروبي وصندوق السلام الأوروبي، طعنًا في استخدام أوكرانيا لأموال من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي". وتطعن الحكومة المجرية في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في مايو/أيار 2024 بإرسال 99.7% من الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق السلام الأوروبي، وكذلك قرار لجنة إدارة صندوق السلام الأوروبي الصادر في فبراير/شباط 2025 بإرسال أموال إلى أوكرانيا. وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات نظام "يوروكلير" البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة التسويات المالية في العالم. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن "روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا".
https://sarabic.ae/20250815/بوتين-موسكو-تتوقع-من-العواصم-الأوروبية-عدم-خلق-العراقيل-لهذا-التقدم--عاجل---1103797671.html
https://sarabic.ae/20250813/ترامب-سأتحدث-مع-القادة-الأوروبيين-الراغبين-في-التوصل-إلى-اتفاق-1103692964.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102057/77/1020577725_102:0:983:661_1920x0_80_0_0_00edb4b36e37424a2d4ccf7df6be89e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي لنقله فوائد الأصول الروسية إلى كييف دون علمها
أفادت وسائل إعلام مجرية أن المجر رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد مجلس الاتحاد الأوروبي وصندوق السلام الأوروبي (EPF) لإرسالهما فوائد من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا دون موافقة بودابست.
وجاء في تلك الوسائل: "رفعت المجر دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد مجلس الاتحاد الأوروبي وصندوق السلام الأوروبي، طعنًا في استخدام أوكرانيا لأموال من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي".
وأشارت إلى أن الدعوى رفعت، في يوليو/تموز، وقُبلت للنظر فيها، يوم الإثنين.
وتطعن الحكومة المجرية في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في مايو/أيار 2024 بإرسال 99.7% من الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق السلام الأوروبي، وكذلك قرار لجنة إدارة صندوق السلام الأوروبي الصادر في فبراير/شباط 2025 بإرسال أموال إلى أوكرانيا.
وعند اتخاذ القرار المطعون فيه، انتهكت لجنة صندوق النقد الأوروبي الأحكام المذكورة أعلاه بنصها في قرارها على أن المجر، بزعم أنها ليست "دولة مساهمة"، لا يمكنها المشاركة في التصويت، ونتيجةً لذلك، تم تجاهل تصويتها، حسبما نقلت الصحيفة عن نص الدعوى.
وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية
، بما يقارب 300 مليار يورو.
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات نظام "يوروكلير" البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة التسويات المالية في العالم.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في مناسبات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل وأيضًا الأصول الحكومية الروسية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن "روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا".