بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الأمم المتحدة عقب خطابه في الجمعية العامة

بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الأمم المتحدة عقب خطابه في الجمعية العامة

سبوتنيك عربي

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عقب إلقائه كلمة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف لافروف خلال المؤتمر الصحفي، أن "مدى الطائرات بدون طيار التي كان من الممكن أن تسقط حطامها على الأراضي البولندية أقصر من المسافة من الحدود الروسية إلى أراضي هذا البلد".وأكد وزير الخارجية الروسي على أن "روسيا لا توجه صواريخ وطائرات من دزن طيار إلى أهداف في الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي".وأشار لافروف إلى أن "جوهر آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231 هو "إبقاء إيران تحت السيطرة".وقال لافروف أيضا: موافقة إيران على القرار بآلية إعادة فرض العقوبات تأكيد إضافي على أنها لا تنوي انتهاك متطلبات الاتفاق النووي.ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإنه "لقد وضع فخ لإيران في نصِّ الاتفاق النووي، على الرغم من أن طهران لم تكن لديها أيُّ نيةٍ ولا تنوي انتهاكَ التزاماتها".وأفاد لافروف أنه خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، تم تسجيل الرغبة في تنفيذ المشاريع التي تتوافق فيها مصالح روسياوالولايات المتحدة.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معلقًا على إمكانية رفض تركيا استيراد الغاز والنفط من روسيا بناءً على طلب الولايات المتحدة، بأن روسيا تحترم موقف تركيا، ولا شك لديها في احترامها لنفسها وشعبها.وأكد لافروف على أنه "لا نرى أي تطور من جانب الولايات المتحدة في مسار حوارها المفتوح والصادق مع روسيا".وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن " دول الترويكا الأوروبية غير مهتمة بالتفاوض مع إيران وتشارك في استفزازات متعمدة للضغط اقتصاديًا عليها".وحول الصراع الأوكراني أضاف لافروف، أن " إن السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022 سيكون بمثابة عمى سياسي".وأشار لافروف إلى أن " ‏روسيا تشيد باقتراح إدارة ترامب استئناف الحوار مع موسكو، ‏روسيا تلمس استعداد الولايات المتحدة للحوار الصريح معها وهي أيضا مستعدة لذلك".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن محاولات إسقاط أجسام طائرة في المجال الجوي الروسي ستؤدي إلى ندم شديد لمن يفعل ذلك.وقال لافروف في مؤتمر صحفي عُقد عقب الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما تحلق طائرة بدون طيار خارج أراضينا، وتعبر حدود دولة أخرى ثم تخرج من مجالنا الجوي، فمن حق الجميع على الأرجح التصرف بها كما يرونه ضروريًا لضمان سلامتهم. ولكن إذا بُذلت محاولات لإسقاط أي جسم طائر، أو أي جسم على الإطلاق، على أراضينا أو في مجالنا الجوي، فأعتقد أن الناس سيندمون بشدة".قال لافروف إن ألمانيا تشهد علامات إعادة التسلح، والتي يتم القيام بها لنفس الغرض الذي كان هتلر يسعى لتحقيقه.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عل "هيمنة ممثلي الناتو على المناصب القيادية في الأمم المتحدة".وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "روسيا تعتزم، بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع في 24 أكتوبر/تشرين الأول لمراجعة تطبيق ميثاق الأمم المتحدة يوم دخوله حيز النفاذ".وقال: "تتزامن رئاستنا مع ذكرى تأسيس الأمم المتحدة، 24 أكتوبر/تشرين الأول. نعتزم عقد اجتماع خاص في ذلك اليوم. ليس لتأكيد دعمنا للمبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون في الميثاق، بل لبحث كيفية تطبيقها اليوم".ووصف لافروف موقف الهند الذي يعتبر أن شؤونها التجارية مع الدول الأخرى لا تهم علاقاتها مع الولايات المتحدة بأنه موقف جدير بالاهتمام.وأكد لافروف على أن "روسيا تحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيو دلهي في ديسمبر المقبل".وفيما يخص المحادثات الروسية الأمريكية قال لاقروف: الجولة الثالثة من المشاورات الروسية الأميركية حول القضايا الثنائية ستنعقد خلال الخريف الحالي.وأكد لافروف على أن روسيا على دراية بمحاولات أوكرانيا "لتدبير الاستفزازات، وستندم كييف بشدة إذا نُفذت مثل هذه الخطط.وقال لافروف إنه بعث يوم السبت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن البطلان القانوني وعدم تنفيذ قرار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.وأضاف لافروف، فأن "روسيا تعتبر إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن روسيا لم تطلع على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.‏وأكد لافروف في مؤتمر صحفي عقب خطابه في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ‏"هناك العديد من الشائعات الآن بأن نوعا من الاتفاقات يظهر (بشأن قطاع غزة). يبدو أن الرئيس ترامب قال أمس إن القرار قريب. لسنا على دراية بعد بما هو مقصود".وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أكد الرئيس (فلاديمير بوتين) مرارًا وتكرارًا أننا لن نسمح بأي انتهاك لأراضينا أو مجالنا الجوي من قِبَل جهات في أوروبا تُعدّ علنًا لحرب ضدنا".أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق موسكو إزاء تصرفات واشنطن حول المياه الإقليمية لفنزويلا.وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن، بالطبع، قلقون للغاية مما نظّمه الأمريكيون الآن فيما يُعتبر حاليًا مياهًا دولية، ولكن حول المياه الإقليمية لفنزويلا".وأجاب لافروف على سؤال حول موقف روسيا من التهديد الأمريكي لفنزويلا في منطقة البحر الكاريبي، مشيرًا إلى أن "هذا الموقف أكثر أهمية الآن" من سؤال آخر حول الصراع الأوكراني.وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، كلمة روسيا الاتحادية، في اليوم الـ5 من أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الأممية بمدينة نيويورك.وقال لافروف في كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "اليوم نتعامل بفعالية مع محاولة تنفيذ انقلاب بهدف دفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية".

