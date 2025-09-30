https://sarabic.ae/20250930/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-الاجتماع-السنوي-الثاني-والعشرين-لنادي-فالداي-للحوار-في-سوتشي-1105452389.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال لافروف للصحفيين عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، إن روسيا لا تعرف تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، ولم ترى سوى بنودها.وأضاف: "لم نطلع على هذه الخطة، لم نسمع سوى تعليقات حول بنودها... سمعت أن توني بلير، يعتزم قيادة هذه الهيئة الدولية التي ستحكم غزة مؤقتًا. أعتقد أنه أعلن ذلك بالفعل، لكنني أكرر، لا أعرف التفاصيل. لا أعرف ما هي الصلاحيات التي يعتزمون منحها لها، أو ما هو موقف الدول العربية منها".وأشار لافروف إلى أن روسيا لم تُدع للانضمام إلى قوة الأمن الدولية في قطاع غزة. وأوضح بأنه يمكن تحديد الموقف النهائي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة بعد معرفة آراء جميع دول المنطقة. وتابع:وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة لحل الوضع في غزة. وتدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة.وتنص الخطة أيضًا على أن حركة "حماس" الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن توافق على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تكنوقراطية تشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.
10:07 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 10:48 GMT 30.09.2025)
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي.
وقال لافروف للصحفيين عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، إن روسيا لا تعرف تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، ولم ترى سوى بنودها.
وأضاف: "لم نطلع على هذه الخطة، لم نسمع سوى تعليقات حول بنودها... سمعت أن توني بلير، يعتزم قيادة هذه الهيئة الدولية التي ستحكم غزة مؤقتًا. أعتقد أنه أعلن ذلك بالفعل، لكنني أكرر، لا أعرف التفاصيل. لا أعرف ما هي الصلاحيات التي يعتزمون منحها لها، أو ما هو موقف الدول العربية منها".
وأشار لافروف إلى أن روسيا لم تُدع للانضمام إلى قوة الأمن الدولية في قطاع غزة. وأوضح بأنه يمكن تحديد الموقف النهائي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة بعد معرفة آراء جميع دول المنطقة. وتابع:
"لن يكون القرار النهائي ضروريًا إلا بعد معرفة آراء جميع جيران فلسطين وإسرائيل، ودول المنطقة بشكل عام، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وقبل كل شيء، الفلسطينيين أنفسهم. سمعت أنهم لا يريدون إشراك ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه الهيئة المؤقتة، حتى بصفة مراقبين... أكرر، يجب توضيح جميع التفاصيل أولًا".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي،
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة لحل الوضع في غزة. وتدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة.
وتنص الخطة أيضًا على أن حركة "حماس" الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن توافق على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تكنوقراطية تشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.