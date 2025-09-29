https://sarabic.ae/20250929/مصر-وقطر-تسلمان-حماس-الخطة-الأمريكية-بشأن-غزة-والحركة-تعد-بدراستها--عاجل-1105439206.html
مصر وقطر تسلمان "حماس" الخطة الأمريكية بشأن غزة والحركة تعد بدراستها
مصر وقطر تسلمان "حماس" الخطة الأمريكية بشأن غزة والحركة تعد بدراستها
سلمت مصر وقطر، حركة حماس الفلسطينية، الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ووعدت الحركة بدراستها، بحسب وسائل إعلام عربية.
وذكر مصدر دبلوماسي مطّلع بأن مصر وقطر، قدمتا خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب في غزة، إلى وفد حماس المفاوض. ووعد وفد حماس الوسطاء بدراسة المقترح بمسؤولية"، بحسب قناة "الجزيرة".وقال القيادي، الذي أعرض عن ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة لم تأت بما هو جديد، فمرة جديدة يصورون غزة على أنها ستصبح سويسرا الشرق".وتابع: "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف ذلك من أثمان، كما أن هناك أيضًا ثوابت لايتنازل عنها شعبنا في قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
مصر وقطر تسلمان "حماس" الخطة الأمريكية بشأن غزة والحركة تعد بدراستها
20:38 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 20:48 GMT 29.09.2025)
سلمت مصر وقطر، حركة حماس الفلسطينية، الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ووعدت الحركة بدراستها، بحسب وسائل إعلام عربية.
وذكر مصدر دبلوماسي مطّلع بأن مصر وقطر، قدمتا خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب في غزة، إلى وفد حماس المفاوض. ووعد وفد حماس الوسطاء بدراسة المقترح بمسؤولية"، بحسب قناة "الجزيرة".
وفي السياق ذاته، أكد قيادي في حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، "لم تُعرض على الحركة بعد"، مشيرًا إلى أن "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف الثمن"، على حد قوله.
وقال القيادي، الذي أعرض عن ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة
لم تأت بما هو جديد، فمرة جديدة يصورون غزة على أنها ستصبح سويسرا الشرق".
وتابع: "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف ذلك من أثمان، كما أن هناك أيضًا ثوابت لايتنازل عنها شعبنا في قطاع غزة".
وأضاف القيادي في حركة حماس: "للعلم الخطة لم تعرض علينا من قبل الوسطاء حتى اللحظة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا
، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".