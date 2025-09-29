مصر وقطر تسلمان "حماس" الخطة الأمريكية بشأن غزة والحركة تعد بدراستها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/مصر-وقطر-تسلمان-حماس-الخطة-الأمريكية-بشأن-غزة-والحركة-تعد-بدراستها--عاجل-1105439206.html
مصر وقطر تسلمان "حماس" الخطة الأمريكية بشأن غزة والحركة تعد بدراستها
مصر وقطر تسلمان "حماس" الخطة الأمريكية بشأن غزة والحركة تعد بدراستها
سبوتنيك عربي
سلمت مصر وقطر، حركة حماس الفلسطينية، الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ووعدت الحركة بدراستها، بحسب وسائل إعلام عربية. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T20:38+0000
2025-09-29T20:48+0000
حركة حماس
غزة
أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وذكر مصدر دبلوماسي مطّلع بأن مصر وقطر، قدمتا خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب في غزة، إلى وفد حماس المفاوض. ووعد وفد حماس الوسطاء بدراسة المقترح بمسؤولية"، بحسب قناة "الجزيرة".وقال القيادي، الذي أعرض عن ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة لم تأت بما هو جديد، فمرة جديدة يصورون غزة على أنها ستصبح سويسرا الشرق".وتابع: "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف ذلك من أثمان، كما أن هناك أيضًا ثوابت لايتنازل عنها شعبنا في قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
https://sarabic.ae/20250929/البيت-الأبيض-ينشر-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-غزة--عاجل-1105431733.html
https://sarabic.ae/20250929/الخارجية-القطرية-إسرائيل-تعتذر-عن-هجومها-على-قطر--عاجل--1105432493.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب

مصر وقطر تسلمان "حماس" الخطة الأمريكية بشأن غزة والحركة تعد بدراستها

20:38 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 20:48 GMT 29.09.2025)
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
تابعنا عبر
سلمت مصر وقطر، حركة حماس الفلسطينية، الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ووعدت الحركة بدراستها، بحسب وسائل إعلام عربية.
وذكر مصدر دبلوماسي مطّلع بأن مصر وقطر، قدمتا خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب في غزة، إلى وفد حماس المفاوض. ووعد وفد حماس الوسطاء بدراسة المقترح بمسؤولية"، بحسب قناة "الجزيرة".

وفي السياق ذاته، أكد قيادي في حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، "لم تُعرض على الحركة بعد"، مشيرًا إلى أن "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف الثمن"، على حد قوله.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
البيت الأبيض ينشر خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة
18:22 GMT
وقال القيادي، الذي أعرض عن ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة لم تأت بما هو جديد، فمرة جديدة يصورون غزة على أنها ستصبح سويسرا الشرق".
وتابع: "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف ذلك من أثمان، كما أن هناك أيضًا ثوابت لايتنازل عنها شعبنا في قطاع غزة".
وأضاف القيادي في حركة حماس: "للعلم الخطة لم تعرض علينا من قبل الوسطاء حتى اللحظة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
الخارجية القطرية: إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر
18:30 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала