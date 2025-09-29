https://sarabic.ae/20250929/الخارجية-القطرية-إسرائيل-تعتذر-عن-هجومها-على-قطر--عاجل--1105432493.html

الخارجية القطرية: إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر- عاجل

الخارجية القطرية: إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر- عاجل

أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع رئيس... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت الخارجية القطرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قدم خلال الاتصال اعتذاره عن الهجوم وانتهاك السيادة القطرية، وتعهد بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل.وبيّنت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، بأن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أكد "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف"، مشددًا على أن "حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى".وأوضح بيان الوزارة القطرية، بأن وزير الخارجية رحّب بضمانات حماية قطر من الاستهداف والتعهد بعدم تكرار الاعتداءات، كما أكد على استعداد قطر لمواصلة العمل لإنهاء الحرب بغزة ضمن مبادرة الرئيس الأمريكي.وجاء في تلك الوسائل: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مساء اليوم (الاثنين)، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر عن انتهاك سيادة قطر، في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في التاسع من سبتمبر(أيلول) الجاري".وصرح أميردولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، "خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء وصنفناها إرهاب دولة".وقال أمير قطر، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيّد منطق الغاب، مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعد التسامح ضعفًا وعجزًا".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شنّت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".

