أول شكوى من قطر ضد إسرائيل بعد الاعتداء على أراضيها

أول شكوى من قطر ضد إسرائيل بعد الاعتداء على أراضيها

وقام عيسى عبد الله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي، بتسليم الرسالة رسميا، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".وأوضحت الرسالة، أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي"، مؤكدة احتفاظ الدولة بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، الاثنين الماضي، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".

