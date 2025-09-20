https://sarabic.ae/20250920/أول-شكوى-من-قطر-ضد-إسرائيل-بعد-الاعتداء-على-أراضيها-1105067113.html
أول شكوى من قطر ضد إسرائيل بعد الاعتداء على أراضيها
أول شكوى من قطر ضد إسرائيل بعد الاعتداء على أراضيها
سلمت دولة قطر، اليوم السبت، "رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تتعلق بالهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
أول شكوى من قطر ضد إسرائيل بعد الاعتداء على أراضيها
سلمت دولة قطر، اليوم السبت، "رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تتعلق بالهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة".
وقام عيسى عبد الله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي، بتسليم الرسالة رسميا، وذلك حسب وكالة
الأنباء القطرية "قنا".
وأوضحت الرسالة، أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي"، مؤكدة احتفاظ الدولة بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، الاثنين الماضي، قمة عربية إسلامية استثنائية
، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".