https://sarabic.ae/20250929/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-وقطر-تتفق-على-إنشاء-آلية-لحل-الخلافات--عاجل-1105430462.html

البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات

البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري محمد بن... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T18:05+0000

2025-09-29T18:05+0000

2025-09-29T18:25+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الزعماء قبلوا اقتراح الرئيس (الأمريكي) بإنشاء آلية ثلاثية لتحسين التنسيق والتواصل وحل الخلافات وتعزيز الجهود المشتركة لمنع التهديدات".وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضا آفاق إنهاء الحرب في غزة، وأكدا التزامهما بالعمل معًا لتعزيز السلام والأمن.وجاء في تلك الوسائل: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مساء اليوم (الاثنين)، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر عن انتهاك سيادة قطر، في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في التاسع من سبتمبر(أيلول) الجاري".وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية: "أعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط الأمن القطري في الهجوم".وصرح أميردولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، "خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء وصنفناها إرهاب دولة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شنّت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".

https://sarabic.ae/20250923/أمير-قطر-الاعتداء-الإسرائيلي-على-الدوحة-خرق-سافر-للأعراف-الدولية-وفعلة-شنعاء-صنفناها-إرهاب-دولة-1105181338.html

https://sarabic.ae/20250920/أول-شكوى-من-قطر-ضد-إسرائيل-بعد-الاعتداء-على-أراضيها-1105067113.html

https://sarabic.ae/20250918/مسؤول-أمريكي-يكشف-اختراق-إسرائيل-للدفاعات-القطرية-بهجوم-عبر-الأفق-1104974212.html

قطر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم