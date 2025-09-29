https://sarabic.ae/20250929/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-وقطر-تتفق-على-إنشاء-آلية-لحل-الخلافات--عاجل-1105430462.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الزعماء قبلوا اقتراح الرئيس (الأمريكي) بإنشاء آلية ثلاثية لتحسين التنسيق والتواصل وحل الخلافات وتعزيز الجهود المشتركة لمنع التهديدات".وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضا آفاق إنهاء الحرب في غزة، وأكدا التزامهما بالعمل معًا لتعزيز السلام والأمن.وجاء في تلك الوسائل: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مساء اليوم (الاثنين)، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر عن انتهاك سيادة قطر، في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في التاسع من سبتمبر(أيلول) الجاري".وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية: "أعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط الأمن القطري في الهجوم".وصرح أميردولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، "خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء وصنفناها إرهاب دولة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شنّت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفق خلالها الطرفان على إنشاء آلية ثلاثية للتنسيق وحل الخلافات ومنع التهديدات.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الزعماء قبلوا اقتراح الرئيس (الأمريكي) بإنشاء آلية ثلاثية لتحسين التنسيق والتواصل وحل الخلافات وتعزيز الجهود المشتركة لمنع التهديدات".
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن "نتنياهو أعرب عن أسفه لمقتل ضابط قطري في غارة إسرائيلية على أهداف لـ"حماس" في الدوحة، وأكد عدم تكرار مثل هذه الأعمال. ورحّب آل ثاني بهذه التطمينات، وأكد التزام قطر بمواصلة المساهمة في استقرار المنطقة".
وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضا آفاق إنهاء الحرب في غزة، وأكدا التزامهما بالعمل معًا لتعزيز السلام والأمن.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم اعتذارا لرئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الغارة الجوية الأخيرة على الدوحة.
وجاء في تلك الوسائل: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مساء اليوم (الاثنين)، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر عن انتهاك سيادة قطر
، في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في التاسع من سبتمبر(أيلول) الجاري".
وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية: "أعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط الأمن القطري في الهجوم".
وصرح أميردولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، "خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء وصنفناها إرهاب دولة".
وقال أمير قطر، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيّد منطق الغاب، مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعد التسامح ضعفًا وعجزًا".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شنّت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية
، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.
وبحسب بيان لحركة حماس، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".