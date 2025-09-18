https://sarabic.ae/20250918/مسؤول-أمريكي-يكشف-اختراق-إسرائيل-للدفاعات-القطرية-بهجوم-عبر-الأفق-1104974212.html
مسؤول أمريكي يكشف اختراق إسرائيل للدفاعات القطرية بهجوم "عبر الأفق"
مسؤول أمريكي يكشف اختراق إسرائيل للدفاعات القطرية بهجوم "عبر الأفق"
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، كيف هاجمت الطائرات الإسرائيلية قادة حركة "حماس" في الدوحة دون أن تكشفها الدفاعات القطرية. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T08:02+0000
2025-09-18T08:02+0000
2025-09-18T08:02+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104792060_0:87:1636:1007_1920x0_80_0_0_6387a4466bb46cb699c7100ad69a6a54.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن المسؤول الأمريكي أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ باليستية فوق البحر الأحمر لاستهداف قادة "حماس في قطر، مرجحا أنها صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، وتفادي دخول أجواء أي دولة شرق أوسطية.وأوضح أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من البحر الأحمر، بينما كان قادة الحركة الفلسطينية مجتمعين في قطر لبحث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.وعبر إطلاق صواريخ باليستية إلى الفضاء، أبقت إسرائيل صواريخها خارج المجال الجوي للدول المجاورة، التي تسعى إسرائيل منذ وقت طويل للتوصل معها إلى اتفاق واعتراف دبلوماسي.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء قبل الماضي، تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
https://sarabic.ae/20250915/مجلس-حقوق-الإنسان-يعقد-جلسة-طارئة-الثلاثاء-لبحث-الضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104887621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104792060_90:0:1547:1093_1920x0_80_0_0_036cfb05dee53568416f407823c9153e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار
مسؤول أمريكي يكشف اختراق إسرائيل للدفاعات القطرية بهجوم "عبر الأفق"
كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، كيف هاجمت الطائرات الإسرائيلية قادة حركة "حماس" في الدوحة دون أن تكشفها الدفاعات القطرية.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن المسؤول الأمريكي أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ باليستية فوق البحر الأحمر لاستهداف قادة "حماس في قطر، مرجحا أنها صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، وتفادي دخول أجواء أي دولة شرق أوسطية.
وأوضح أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من البحر الأحمر، بينما كان قادة الحركة الفلسطينية مجتمعين في قطر لبحث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.
فيما نقلت عن مسؤول دفاع أمريكي آخر، أن الضربة الإسرائيلية كانت هجوما "عبر الأفق" من خارج المجال الجوي القطري، مضيفا أن الجيش الأمريكي يستخدم عادة هذا المصطلح (هجوم عبر الأفق) للإشارة إلى الضربات الجوية التي تُنفذ من مسافات بعيدة.
وعبر إطلاق صواريخ باليستية إلى الفضاء، أبقت إسرائيل صواريخها خارج المجال الجوي للدول المجاورة، التي تسعى إسرائيل منذ وقت طويل للتوصل معها إلى اتفاق واعتراف دبلوماسي.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء قبل الماضي، تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة
، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.