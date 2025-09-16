https://sarabic.ae/20250916/نتنياهو-لم-أعتبر-قطر-حليفة-لإسرائيل-أو-محايدة-وإنما-كان-يمكن-استخدامها-كوسيط-لبعض-الوقت-1104921473.html
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لم يعتبر قطر حليفة لإسرائيل أو طرفًا محايدًا في الحرب على حركة "حماس" الفلسطينية، وإنما فقط... 16.09.2025
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "لم أعتبرها (قطر) قط حليفة لإسرائيل أو حتى محايدة، ولكن هناك تجربة لاستخدامها جزئيًا، ولم أفكر فيها قط بطريقة أخرى".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لم يعتبر قطر حليفة لإسرائيل أو طرفًا محايدًا في الحرب على حركة "حماس" الفلسطينية، وإنما فقط كان يمكن استخدامها كوسيط فيي المفاوضات لبعض الوقت.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "لم أعتبرها (قطر) قط حليفة لإسرائيل أو حتى محايدة، ولكن هناك تجربة لاستخدامها جزئيًا، ولم أفكر فيها قط بطريقة أخرى".
وأضاف: "بالتالي فإن عمليتنا (محاولة اغتيال قيادات حماس في الدوحة بغارة الثلاثاء الماضي) مبررة تمامًا".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة
، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.