الولايات المتحدة وقطر تستعدان لإبرام اتفاقية دفاعية محسنة

عربي
بوتين يصل إلى نيجني نوفغورود حيث تجري المرحلة الرئيسية من تدريبات"زاباد-2025"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/الولايات-المتحدة-وقطر-تستعدان-لإبرام-اتفاقية-دفاعية-محسنة-1104913366.html
الولايات المتحدة وقطر تستعدان لإبرام اتفاقية دفاعية محسنة
الولايات المتحدة وقطر تستعدان لإبرام اتفاقية دفاعية محسنة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وقطر تقتربان من توقيع اتفاقية تعاون دفاعي محسنة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T15:26+0000
2025-09-16T15:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وأدلى روبيو بتصريحاته للصحفيين قبل سفره إلى قطر، في زيارة أُعلن عنها بشكل مفاجئ أثناء تواجده في إسرائيل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ويأتي هذا التصريح في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، الأسبوع الماضي.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250915/مجلس-حقوق-الإنسان-يعقد-جلسة-طارئة-الثلاثاء-لبحث-الضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104887621.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة وقطر تستعدان لإبرام اتفاقية دفاعية محسنة

15:26 GMT 16.09.2025
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وقطر تقتربان من توقيع اتفاقية تعاون دفاعي محسنة.
وأدلى روبيو بتصريحاته للصحفيين قبل سفره إلى قطر، في زيارة أُعلن عنها بشكل مفاجئ أثناء تواجده في إسرائيل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وقال: "نعمل على اتفاقية تعاون دفاعي محسنة، ونحن على وشك الانتهاء من صياغتها النهائية"، مشيرا إلى تقدم المفاوضات بين البلدين.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، الأسبوع الماضي.
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
مجلس حقوق الإنسان يعتزم عقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
أمس, 21:53 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".

وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".

وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала