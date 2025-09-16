https://sarabic.ae/20250916/الولايات-المتحدة-وقطر-تستعدان-لإبرام-اتفاقية-دفاعية-محسنة-1104913366.html
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وقطر تقتربان من توقيع اتفاقية تعاون دفاعي محسنة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
وأدلى روبيو بتصريحاته للصحفيين قبل سفره إلى قطر، في زيارة أُعلن عنها بشكل مفاجئ أثناء تواجده في إسرائيل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ويأتي هذا التصريح في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، الأسبوع الماضي.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وقطر تقتربان من توقيع اتفاقية تعاون دفاعي محسنة.
وأدلى روبيو بتصريحاته للصحفيين قبل سفره إلى قطر
، في زيارة أُعلن عنها بشكل مفاجئ أثناء تواجده في إسرائيل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وقال: "نعمل على اتفاقية تعاون دفاعي محسنة، ونحن على وشك الانتهاء من صياغتها النهائية"، مشيرا إلى تقدم المفاوضات بين البلدين.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس
في العاصمة القطرية الدوحة، الأسبوع الماضي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي
، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.