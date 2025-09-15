https://sarabic.ae/20250915/مجلس-حقوق-الإنسان-يعقد-جلسة-طارئة-الثلاثاء-لبحث-الضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104887621.html
مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الثلاثاء لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الثلاثاء لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على قطر. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T21:53+0000
2025-09-15T21:53+0000
2025-09-15T21:53+0000
العالم
العالم العربي
قطر
اسرائيل
مجلس حقوق الإنسان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg
وستبدأ جلسة "مناقشة العدوان العسكري الأخير الذي ارتكبته دولة إسرائيل ضد دولة قطر في 9 سبتمبر/أيلول 2025" في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جنيف، وستعقد في إطار الدورة الستين الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال مجلس التعاون الخليجي إن المناقشة تأتي استجابة لطلبين رسميين قدمتهما باكستان، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء الماضي.وستكون مناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية هي المناقشة الطارئة العاشرة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2006.واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، يوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية.انعقاد القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيلإعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة
https://sarabic.ae/20250915/أمير-قطر-القمة-الطارئة-بالدوحة-رسالة-واضحة-في-وجه-إرهاب-الدولة-الإسرائيلي-1104881952.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_52:0:1349:973_1920x0_80_0_0_b955d989ebfc7d1ae9914c034820b6bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, قطر, اسرائيل, مجلس حقوق الإنسان
العالم, العالم العربي, قطر, اسرائيل, مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الثلاثاء لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على قطر.
وستبدأ جلسة "مناقشة العدوان العسكري الأخير الذي ارتكبته دولة إسرائيل ضد دولة قطر في 9 سبتمبر/أيلول 2025" في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جنيف، وستعقد في إطار الدورة الستين الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال مجلس التعاون الخليجي إن المناقشة تأتي استجابة لطلبين رسميين قدمتهما باكستان، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح المجلس أن النقاش لن يتضمن توقيع وثائق أو إخطارات رسمية كما هو الحال في الجلسات الخاصة.
وستكون مناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية هي المناقشة الطارئة العاشرة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2006.
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، يوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية،
لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، وسبق القمة، اجتماع تحضيري
لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية.