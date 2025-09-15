مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الثلاثاء لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الثلاثاء لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الثلاثاء لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على قطر. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
وستبدأ جلسة "مناقشة العدوان العسكري الأخير الذي ارتكبته دولة إسرائيل ضد دولة قطر في 9 سبتمبر/أيلول 2025" في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جنيف، وستعقد في إطار الدورة الستين الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال مجلس التعاون الخليجي إن المناقشة تأتي استجابة لطلبين رسميين قدمتهما باكستان، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء الماضي.وستكون مناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية هي المناقشة الطارئة العاشرة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2006.واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، يوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية.
https://sarabic.ae/20250915/أمير-قطر-القمة-الطارئة-بالدوحة-رسالة-واضحة-في-وجه-إرهاب-الدولة-الإسرائيلي-1104881952.html
قطر
مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الثلاثاء لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على قطر.
وستبدأ جلسة "مناقشة العدوان العسكري الأخير الذي ارتكبته دولة إسرائيل ضد دولة قطر في 9 سبتمبر/أيلول 2025" في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جنيف، وستعقد في إطار الدورة الستين الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال مجلس التعاون الخليجي إن المناقشة تأتي استجابة لطلبين رسميين قدمتهما باكستان، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح المجلس أن النقاش لن يتضمن توقيع وثائق أو إخطارات رسمية كما هو الحال في الجلسات الخاصة.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمير قطر: القمة الطارئة بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي
18:04 GMT
وستكون مناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية هي المناقشة الطارئة العاشرة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2006.
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، يوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية.
انعقاد القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
إعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة
