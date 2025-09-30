https://sarabic.ae/20250930/نائب-الرئيس-الفلسطيني-واثقون-من-قدرة-ترامب-على-إيجاد-طريق-نحو-السلام-1105442572.html

‌‏نائب الرئيس الفلسطيني: واثقون من قدرة ترامب على إيجاد طريق نحو السلام

‌‏نائب الرئيس الفلسطيني: واثقون من قدرة ترامب على إيجاد طريق نحو السلام

رحب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الصادقة" لإنهاء الحرب.

وأعرب الشيخ، عن ثقته بقدرة ترامب على إيجاد مسار نحو السلام، مؤكدًا التزام السلطة الفلسطينية لضمان إنجاز اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.وجدد الشيخ، تأكيد الالتزام المشترك مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء لإنهاء الحرب وتحقيق اتفاق شامل وسلام عادل على أساس حل الدولتين. وأضاف أن القيادة الفلسطينية منخرطة بشكل بناء وإيجابي لضمان إنجاز الاتفاق وتنفيذه بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تتركز كل الجهود فورًا لوقف الحرب وإيقاف القتل والدمار والتجويع.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وتابع: "ستعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 من غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

