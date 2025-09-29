https://sarabic.ae/20250929/السلطة-الفلسطينية-ترحب-بخطة-ترامب-لإنهاء-حرب-غزة-وحركة-الجهاد-تصفها-بالمفجر-للمنطقة-1105440344.html
السلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة وحركة الجهاد تصفها بالمفجر للمنطقة
السلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة وحركة الجهاد تصفها بالمفجر للمنطقة
سبوتنيك عربي
رحبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة التزامها بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة ودول... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T21:50+0000
2025-09-29T21:50+0000
2025-09-29T21:50+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
السلطة الفلسطينية
حركة الجهاد الفلسطيني
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105242786_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5408c959546ece7e82599be8a2251b89.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وجاء في بيان للسلطة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ج. ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة".وأضاف، "وأيضا تكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، وتمنع ضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين، وتوقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وتفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام سلام عادل على أساس حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وفق الشرعية الدولية".على جهة أخرى قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إن "ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو هو اتفاق أمريكي إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".وأضاف، "بهذا فإن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".واختتم، "لذلك، نحن نعتبر الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة".
https://sarabic.ae/20250929/دول-عربية-وإسلامية-ترحب-باقتراح-ترامب-لإنهاء-الحرب-في-غزة---عاجل-1105439858.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105242786_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f6c8647e87ab21488a8093227a39d72b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, السلطة الفلسطينية, حركة الجهاد الفلسطيني, ترامب
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, السلطة الفلسطينية, حركة الجهاد الفلسطيني, ترامب
السلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة وحركة الجهاد تصفها بالمفجر للمنطقة
رحبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة التزامها بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة ودول المنطقة للتوصل إلى تسوية من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة ووقف إطلاق النار.
القاهرة –سبوتنيك. وجاء في بيان للسلطة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ج. ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة".
وأضاف البيان أن فلسطين "تجدد التزامها المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء لإنهاء الحرب على غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وإرساء آليات تحمي الشعب الفلسطيني".
وأضاف، "وأيضا تكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، وتمنع ضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين، وتوقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وتفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام سلام عادل على أساس حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وفق الشرعية الدولية".
على جهة أخرى قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إن "ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو هو اتفاق أمريكي إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".
وأضاف، "بهذا فإن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".
واختتم، "لذلك، نحن نعتبر الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة".