https://sarabic.ae/20250929/السلطة-الفلسطينية-ترحب-بخطة-ترامب-لإنهاء-حرب-غزة-وحركة-الجهاد-تصفها-بالمفجر-للمنطقة-1105440344.html

السلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة وحركة الجهاد تصفها بالمفجر للمنطقة

السلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة وحركة الجهاد تصفها بالمفجر للمنطقة

سبوتنيك عربي

رحبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة التزامها بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة ودول... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T21:50+0000

2025-09-29T21:50+0000

2025-09-29T21:50+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

السلطة الفلسطينية

حركة الجهاد الفلسطيني

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105242786_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5408c959546ece7e82599be8a2251b89.jpg

القاهرة –سبوتنيك. وجاء في بيان للسلطة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ج. ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة".وأضاف، "وأيضا تكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، وتمنع ضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين، وتوقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وتفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام سلام عادل على أساس حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وفق الشرعية الدولية".على جهة أخرى قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إن "ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو هو اتفاق أمريكي إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".وأضاف، "بهذا فإن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".واختتم، "لذلك، نحن نعتبر الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة".

https://sarabic.ae/20250929/دول-عربية-وإسلامية-ترحب-باقتراح-ترامب-لإنهاء-الحرب-في-غزة---عاجل-1105439858.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, السلطة الفلسطينية, حركة الجهاد الفلسطيني, ترامب