عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي
الكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته
الكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته

10:11 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 30.09.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته، مبينا أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة لبذل الجهود لتسوية الوضع.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "روسيا تدعم دائما أي جهود وتعطي الأولوية لأي جهود ذات مساعي خاصة، لمنع تلك المأساة، بالطبع، نريد تنفيذ هذه الخطة، بحيث تساعد على تحويل التطورات في الشرق الأوسط إلى مسار سلمي".
وأفاد بيسكوف، بأن روسيا لا تُشارك في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة ولم ترد أي إشارات من الولايات المتحدة.
وأوضح: إذا كان سؤالكم عما إذا كانت روسيا تشارك في هذه الخطة، فالجواب لا، ولم ترد أي إشارات من الأمريكيين.
وبيّن بيسكوف، أن روسيا تُحافظ على اتصالاتها مع جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط، وهي مستعدة لبذل الجهود لتسوية الأوضاع.
وقال بيسكوف ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": ""نحن نحافظ على اتصالاتنا مع جميع أطراف الصراع، وبالطبع تظل روسيا مستعدة، إذا لزم الأمر، لبذل الجهود لتسهيل التوصل إلى تسوية".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن خطة مكونة من 20 بندا، تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، وتقترح الخطة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مؤكدًا أن "جميع الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وتنص الخطة على أن "حماس" والفصائل الفلسطينية لن تشارك في حكم غزة على الإطلاق، وأن البنى التحتية العسكرية، من أنفاق ومرافق لإنتاج السلاح، ستدمّر بالكامل، فيما يخضع القطاع لمسار "نزع سلاح" شامل، بتمويل خارجي وبرنامج لإعادة دمج المقاتلين السابقين.
وفيما يتصل بالضمانات الأمنية، تقترح المبادرة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مهمتها تدريب الشرطة الفلسطينية، والإشراف على المعابر، وضبط الحدود، بالتنسيق مع إسرائيل.
تصويت... هل تستطيع "قوة استقرار دولية مؤقتة" بتعاون مصري أردني تثبيت وقف الحرب في غزة؟
