الكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته، مبينا أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع... 30.09.2025

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "روسيا تدعم دائما أي جهود وتعطي الأولوية لأي جهود ذات مساعي خاصة، لمنع تلك المأساة، بالطبع، نريد تنفيذ هذه الخطة، بحيث تساعد على تحويل التطورات في الشرق الأوسط إلى مسار سلمي".وأفاد بيسكوف، بأن روسيا لا تُشارك في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة ولم ترد أي إشارات من الولايات المتحدة.وبيّن بيسكوف، أن روسيا تُحافظ على اتصالاتها مع جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط، وهي مستعدة لبذل الجهود لتسوية الأوضاع.وقال بيسكوف ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": ""نحن نحافظ على اتصالاتنا مع جميع أطراف الصراع، وبالطبع تظل روسيا مستعدة، إذا لزم الأمر، لبذل الجهود لتسهيل التوصل إلى تسوية".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن خطة مكونة من 20 بندا، تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، وتقترح الخطة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مؤكدًا أن "جميع الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وفيما يتصل بالضمانات الأمنية، تقترح المبادرة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مهمتها تدريب الشرطة الفلسطينية، والإشراف على المعابر، وضبط الحدود، بالتنسيق مع إسرائيل.تصويت... هل تستطيع "قوة استقرار دولية مؤقتة" بتعاون مصري أردني تثبيت وقف الحرب في غزة؟

