تفاصيل أول اعتذار في تاريخ إسرائيل... ماذا قال نتياهو لرئيس مجلس الوزراء القطري؟

أعلن البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبّر عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل". 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب كذلك عن "أسفه الشديد لمقتل رجل أمن قطري عن طريق الخطأ" خلال محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت قيادات من حركة "حماس" في الدوحة.وكشف أن الرئيس دونالد ترامب شارك في اتصال ثلاثي ضمّه إلى نتنياهو ورئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، بحث خلاله الثلاثة "مقترحا لإنهاء الحرب في غزة".وبيّنت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أكد "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف"، مشددًا على أن "حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى".وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن نتنياهو قال لابن عبد الرحمن: "أريد أن تعلم أن إسرائيل تأسف لمقتل أحد مواطنيكم في غارتنا، الهجوم كان موجّهاً ضدّ حماس وليس ضد القطريين، وأؤكد لك أن إسرائيل لن تنتهك السيادة القطرية في المستقبل، وقد تعهدت بذلك أمام الرئيس ترامب".وبيّن المصدر أن "نتنياهو لم يبلغ وزراء حكومته بهذا الشرط القطري".كما أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن سخطه من اعتذار نتنياهو، معتبرا أن قطر "دولة إرهاب تموّل وتحرّض".واستهزأ الصحافي الإسرائيلي، بن كسبيت، من سلسلة اعتذارات نتنياهو المتكررة، قائلاً: "اعتذر نتنياهو للملك حسين بعد محاولة اغتيال خالد مشعل، واعتذر لأردوغان بعد حادثة سفينة مرمرة، والآن يعتذر لرئيس وزراء قطر"، واستدرك: "لم يعد بوسعه إلا أن يعتذر للشعب الإسرائيلي ويتركنا وشأننا".إعلام إسرائيلي: الهجوم على قادة "حماس" بقطر لم يمنح نتنياهو صورة النصر اللازمة لإنهاء الحرب

