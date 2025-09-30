تفاصيل أول اعتذار في تاريخ إسرائيل... ماذا قال نتياهو لرئيس مجلس الوزراء القطري؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/تفاصيل-أول-اعتذار-في-تاريخ-إسرائيل-ماذا-قال-نتياهو-لرئيس-مجلس-الوزراء-القطري؟-1105444285.html
تفاصيل أول اعتذار في تاريخ إسرائيل... ماذا قال نتياهو لرئيس مجلس الوزراء القطري؟
تفاصيل أول اعتذار في تاريخ إسرائيل... ماذا قال نتياهو لرئيس مجلس الوزراء القطري؟
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبّر عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل". 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T07:03+0000
2025-09-30T07:03+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_0:162:3063:1884_1920x0_80_0_0_eff39282a34525762d3b777c83002f8e.jpg
وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب كذلك عن "أسفه الشديد لمقتل رجل أمن قطري عن طريق الخطأ" خلال محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت قيادات من حركة "حماس" في الدوحة.وكشف أن الرئيس دونالد ترامب شارك في اتصال ثلاثي ضمّه إلى نتنياهو ورئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، بحث خلاله الثلاثة "مقترحا لإنهاء الحرب في غزة".وبيّنت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أكد "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف"، مشددًا على أن "حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى".وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن نتنياهو قال لابن عبد الرحمن: "أريد أن تعلم أن إسرائيل تأسف لمقتل أحد مواطنيكم في غارتنا، الهجوم كان موجّهاً ضدّ حماس وليس ضد القطريين، وأؤكد لك أن إسرائيل لن تنتهك السيادة القطرية في المستقبل، وقد تعهدت بذلك أمام الرئيس ترامب".وبيّن المصدر أن "نتنياهو لم يبلغ وزراء حكومته بهذا الشرط القطري".كما أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن سخطه من اعتذار نتنياهو، معتبرا أن قطر "دولة إرهاب تموّل وتحرّض".واستهزأ الصحافي الإسرائيلي، بن كسبيت، من سلسلة اعتذارات نتنياهو المتكررة، قائلاً: "اعتذر نتنياهو للملك حسين بعد محاولة اغتيال خالد مشعل، واعتذر لأردوغان بعد حادثة سفينة مرمرة، والآن يعتذر لرئيس وزراء قطر"، واستدرك: "لم يعد بوسعه إلا أن يعتذر للشعب الإسرائيلي ويتركنا وشأننا".إعلام إسرائيلي: الهجوم على قادة "حماس" بقطر لم يمنح نتنياهو صورة النصر اللازمة لإنهاء الحرب
https://sarabic.ae/20250929/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-وقطر-تتفق-على-إنشاء-آلية-لحل-الخلافات--عاجل-1105430462.html
https://sarabic.ae/20250929/وزير-المال-الإسرائيلي-يضع-خطوطا-حمراء-لقبول-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105408452.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_9b12a3a11e0ab3da34f3300c1beae960.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تفاصيل أول اعتذار في تاريخ إسرائيل... ماذا قال نتياهو لرئيس مجلس الوزراء القطري؟

07:03 GMT 30.09.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبّر عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل".
وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب كذلك عن "أسفه الشديد لمقتل رجل أمن قطري عن طريق الخطأ" خلال محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت قيادات من حركة "حماس" في الدوحة.
وكشف أن الرئيس دونالد ترامب شارك في اتصال ثلاثي ضمّه إلى نتنياهو ورئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، بحث خلاله الثلاثة "مقترحا لإنهاء الحرب في غزة".
وأفادت وزارة الخارجية القطرية، يوم أمس الاثنين، بأن إسرائيل قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبيّنت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أكد "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف"، مشددًا على أن "حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
أمس, 18:05 GMT
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن نتنياهو قال لابن عبد الرحمن: "أريد أن تعلم أن إسرائيل تأسف لمقتل أحد مواطنيكم في غارتنا، الهجوم كان موجّهاً ضدّ حماس وليس ضد القطريين، وأؤكد لك أن إسرائيل لن تنتهك السيادة القطرية في المستقبل، وقد تعهدت بذلك أمام الرئيس ترامب".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، أن "قطر اشترطت تقديم اعتذار رسمي من رئيس الوزراء الإسرائيلي لمواصلة مشاركتها في المفاوضات".

وبيّن المصدر أن "نتنياهو لم يبلغ وزراء حكومته بهذا الشرط القطري".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
وزير المال الإسرائيلي يضع "خطوطا حمراء" لقبول خطة ترامب بشأن غزة
أمس, 09:48 GMT
وتسبب اعتذار نتنياهو لدولة قطر بموجة غضب داخل الائتلاف الحاكم؛ حيث قالت الوزيرة أوريت ستروك: "هل اعتذر أمير قطر لرئيس الوزراء عن (هجوم) 7 أكتوبر؟".
كما أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن سخطه من اعتذار نتنياهو، معتبرا أن قطر "دولة إرهاب تموّل وتحرّض".
واستهزأ الصحافي الإسرائيلي، بن كسبيت، من سلسلة اعتذارات نتنياهو المتكررة، قائلاً: "اعتذر نتنياهو للملك حسين بعد محاولة اغتيال خالد مشعل، واعتذر لأردوغان بعد حادثة سفينة مرمرة، والآن يعتذر لرئيس وزراء قطر"، واستدرك: "لم يعد بوسعه إلا أن يعتذر للشعب الإسرائيلي ويتركنا وشأننا".
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قادة "حماس" بقطر لم يمنح نتنياهو صورة النصر اللازمة لإنهاء الحرب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала