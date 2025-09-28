https://sarabic.ae/20250928/إعلام-إسرائيلي-الهجوم-على-قادة-حماس-بقطر-لم-يمنح-نتنياهو-صورة-النصر-اللازمة-لإنهاء-الحرب-1105360551.html
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قادة "حماس" بقطر لم يمنح نتنياهو صورة النصر اللازمة لإنهاء الحرب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الهجوم على قادة "حماس" بقطر لم يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صورة النصر اللازمة لإنهاء الحرب.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نأى بنفسه عن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه بهذا الهجوم.ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو "لن يتردد في اختيار مصلحته الشخصية على حساب مصلحة الدولة ولقد فعل ذلك عشرات المرات".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الشهر الجاري تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الهجوم على قادة "حماس" بقطر لم يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صورة النصر اللازمة لإنهاء الحرب.
وذكرت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نأى بنفسه عن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه بهذا الهجوم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو "لن يتردد في اختيار مصلحته الشخصية على حساب مصلحة الدولة ولقد فعل ذلك عشرات المرات".
ولفتت إلى أن "نتنياهو هو الرابح الأكبر في حروب الاستنزاف، حيث يجعل حياة المفاوضين بائسة، وفي النهاية لا أحد يتذكر ما كانوا يتقاتلون من أجله وما كانوا يسعون إلى تحقيقه، ويخرج الجميع صفر اليدين".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الشهر الجاري تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة
، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة
. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.