وزير المال الإسرائيلي يضع "خطوطا حمراء" لقبول خطة ترامب بشأن غزة

وزير المال الإسرائيلي يضع "خطوطا حمراء" لقبول خطة ترامب بشأن غزة

أعلن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"الخطوط الحمراء" لحزبه قبل اجتماعه المرتقب مع... 29.09.2025

وحدد سموتريتش 6 شروط يدعم بموجبها حزبه الاتفاق، الذي يشمل إنهاء الحرب، وإنشاء آلية حكم لما بعد الحرب، وإعادة 48 محتجزا لدى حركة حماس الفلسطينية.وأوضح أن الخطوط الحمراء لحزبه تشمل تفكيك "حماس" ونزع سلاحها بالكامل، والحفاظ على حرية حركة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة بما في ذلك ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وشدد سموتريتش على أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في إدارة القطاع، حتى بشكل غير مباشر، مؤكدا أن أي مشاركة تعادل الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما يرفضه حزبه تماما.كما طالب بعدم تضمين الاتفاق أي إشارات إلى دولة فلسطينية، ومنع قطر من أي دور في إدارة غزة، واصفًا الدولة الخليجية بأنها "منافقون ذوو وجهين يرعون الإرهاب".وعن الضفة الغربية، شدد سموتريتش على ضرورة تثبيت "يهودا والسامرة" كجزء لا يتجزأ من إسرائيل، مع وضع خطة بديلة لإدارة حياة السكان العرب في المنطقة.وتحدد خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المكونة من 21 نقطة مسارا محتملا لدولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما رفضه نتنياهو بشكل متكرر، مؤكدا في الأمم المتحدة أن مثل هذه الخطوة ستكون "جنونا محضا"، كما رفض نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، بينما يرى ترامب إمكانية مشاركة السلطة الفلسطينية.ولا تتفق حكومتا ترامب ونتنياهو أيضا بشأن مسألة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، إذ قال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن يحدث ذلك".

