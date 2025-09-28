https://sarabic.ae/20250928/ملك-الأردن-خطة-ترامب-بشأن-غزة--شهدت-توافقا-بنسبة-كبيرة-1105374036.html

ملك الأردن: خطة ترامب بشأن غزة "شهدت توافقا بنسبة كبيرة"

ملك الأردن: خطة ترامب بشأن غزة "شهدت توافقا بنسبة كبيرة"

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أن "الأردن ينسق مع العرب والشركاء تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". 28.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقل الديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله الثاني، قوله خلال لقائه رؤساء وزراء سابقين، إن "الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة، التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على القادة العرب والمسلمين، والتي شهدت توافقا بنسبة كبيرة".وأشار إلى "التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة"، لافتًا إلى "الإجماع الدولي حول حل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".وكان موقع "أكسيوس"، قد أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم الثلاثاء الماضي، لقادة عرب ومسلمين مقترح خطة سلام من 21 نقطة بشأن غزة.وتتضمن الخطة، بحسب الموقع، وقفًا كاملًا لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، كما تُستبعد حركة حماس من أي دور في إدارة غزة بعد الحرب، كما تدعو الخطة إلى إنشاء قوة أمنية تتكون من فلسطينيين وعسكريين من دول عربية وإسلامية، على أن يقوم قادة تلك الدول بتمويل الإدارة الجديدة.وتشمل الخطة أيضا أن "إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، وسيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيا الأراضي التي يحتلها حاليا، مع قيام قوات الأمن البديلة ببسط سيطرتها واستقرارها في القطاع".وأطلقت إسرائيل، في 16 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلا بريا وقصفا عنيفا، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزةأوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض

