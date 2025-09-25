https://sarabic.ae/20250925/إعلام-ترامب-يكشف-عن-خطة-غير-مسبوقة-لإنهاء-حرب-غزة--1105232887.html

إعلام: ترامب يكشف عن خطة غير مسبوقة لإنهاء حرب غزة

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن ترامب شدد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، محذرًا من أن استمرار النزاع يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا. وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق. كما تتضمن الخطة تمويلًا من دول عربية وإسلامية لدعم إعادة إعمار القطاع وإدارته، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية.ودعا ترامب القادة العرب والمسلمين إلى دعم هذه المبادئ والالتزام بالمشاركة في تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

