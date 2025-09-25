ولي عهد الكويت: ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/ولي-عهد-الكويت-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-إبادة-جماعية-1105231455.html
ولي عهد الكويت: ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"
ولي عهد الكويت: ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"
سبوتنيك عربي
قال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن ما يحدث في قطاع غزة هو عقاب جماعي للأبرياء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل يجسد كل معاني... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T05:47+0000
2025-09-25T05:47+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الكويت
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a86ead6753b043bd282c682bfeeb190.jpg
جاء ذلك خلال كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى قول ولي العهد الكويتي إنه لا يمكن أن يدعو العالم إلى تطبيق القانون الدولي في مكان ما بينما يتم تجاهله في مكان آخر.وقال الصباح: "ندعو جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية ونتطلع إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عما ارتكبته من انتهاكات بحق الفلسطينيين.وتابع ولي العهد الكويتي: "يجب أن يكون مجلس الأمن أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الراهنة"، محذرا من تصعيد خطير تشهده منطقة الشرق الأوسط".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 167 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
https://sarabic.ae/20250924/العاهل-الإسباني-ما-يجري-في-قطاع-غزة-هو-عار-على-المجتمع-الدولي-1105208884.html
الكويت
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de27ffc3134d1a18e2770d5cde7551e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

ولي عهد الكويت: ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"

05:47 GMT 25.09.2025
© AP Photo / Leo Correaمباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
قال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن ما يحدث في قطاع غزة هو عقاب جماعي للأبرياء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل يجسد كل معاني "الإبادة الجماعية".
جاء ذلك خلال كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى قول ولي العهد الكويتي إنه لا يمكن أن يدعو العالم إلى تطبيق القانون الدولي في مكان ما بينما يتم تجاهله في مكان آخر.
وقال الصباح: "ندعو جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية ونتطلع إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عما ارتكبته من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
فلسطيني يمشي بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح، وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العاهل الإسباني: ما يجري في قطاع غزة هو عار على المجتمع الدولي
أمس, 13:54 GMT
وتابع ولي العهد الكويتي: "يجب أن يكون مجلس الأمن أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الراهنة"، محذرا من تصعيد خطير تشهده منطقة الشرق الأوسط".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 167 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала