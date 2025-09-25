https://sarabic.ae/20250925/ولي-عهد-الكويت-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-إبادة-جماعية-1105231455.html

ولي عهد الكويت: ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"

قال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن ما يحدث في قطاع غزة هو عقاب جماعي للأبرياء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل يجسد كل معاني... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى قول ولي العهد الكويتي إنه لا يمكن أن يدعو العالم إلى تطبيق القانون الدولي في مكان ما بينما يتم تجاهله في مكان آخر.وقال الصباح: "ندعو جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية ونتطلع إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عما ارتكبته من انتهاكات بحق الفلسطينيين.وتابع ولي العهد الكويتي: "يجب أن يكون مجلس الأمن أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الراهنة"، محذرا من تصعيد خطير تشهده منطقة الشرق الأوسط".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 167 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

