بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
العاهل الإسباني: ما يجري في قطاع غزة هو عار على المجتمع الدولي
العاهل الإسباني: ما يجري في قطاع غزة هو عار على المجتمع الدولي
أكد ملك إسبانيا، فيليب السادس، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن السكوت أمام الدمار الذي يشهده قطاع غزة، وهو عار على المجتمع الدولي. 24.09.2025
2025-09-24T13:54+0000
2025-09-24T14:03+0000
وجاءت تصريحات فيليب السادس في كلمة له ضمن أعمال اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والقادة والسياسيين من مختلف دول العالم.وشدد ملك إسبانيا على أنه "لا يجوز غض الطرف عن العدد الكبير من الضحايا المدنيين وما يتعرض له مئات الآلاف من تجويع وتشريد قسري"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نلوذ بالصمت أو نشيح بوجوهنا أمام الدمار والقصف في غزة بما في ذلك قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ، ولا غض الطرف عن هذا العدد الهائل من القتلى المدنيين والتجويع والتشريد القسري لمئات الآلاف".وطالب ملك إسبانيا بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة فورا ووقف إطلاق النار في القطاع بضمانات وإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.ودعا فيليب السادس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل تحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، والذي انضمت إليه إسبانيا في شهر أيار/مايو الماضي، يجب أن يسهم في التوصل إلى سلام إقليمي عادل ودائم يقوم على تطبيق قرارات الأمم المتحدة.وأوضح فيليب السادس، قائلا: "نقول لإسرائيل كفوا عن القتل باسم شعب عريق لطالما عانى في تاريخه"، لافتا إلى أنه "سنستمر في دعم جهود تحقيق سلام دائم وعادل وفقا لمبادئ القانون الدولي".تأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".وكان ترامب قد شن هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
https://sarabic.ae/20250924/كوريا-الجنوبية-تعلن-اعتزامها-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1105194427.html
https://sarabic.ae/20250922/لولا-دا-سيلفا-يصف-أحداث-غزة-بـالإبادة-ويؤكد-حق-إسرائيل-وفلسطين-في-الوجود-1105146851.html
العاهل الإسباني: ما يجري في قطاع غزة هو عار على المجتمع الدولي

13:54 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 14:03 GMT 24.09.2025)
أكد ملك إسبانيا، فيليب السادس، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن السكوت أمام الدمار الذي يشهده قطاع غزة، وهو عار على المجتمع الدولي.
وجاءت تصريحات فيليب السادس في كلمة له ضمن أعمال اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والقادة والسياسيين من مختلف دول العالم.
وزير خارجية كوريا الجنوبية جو هيون يتحدث خلال اجتماع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة، الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
كوريا الجنوبية تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
07:31 GMT
وشدد ملك إسبانيا على أنه "لا يجوز غض الطرف عن العدد الكبير من الضحايا المدنيين وما يتعرض له مئات الآلاف من تجويع وتشريد قسري"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نلوذ بالصمت أو نشيح بوجوهنا أمام الدمار والقصف في غزة بما في ذلك قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ، ولا غض الطرف عن هذا العدد الهائل من القتلى المدنيين والتجويع والتشريد القسري لمئات الآلاف".
وطالب ملك إسبانيا بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة فورا ووقف إطلاق النار في القطاع بضمانات وإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.
ودعا فيليب السادس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل تحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، والذي انضمت إليه إسبانيا في شهر أيار/مايو الماضي، يجب أن يسهم في التوصل إلى سلام إقليمي عادل ودائم يقوم على تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وأوضح فيليب السادس، قائلا: "نقول لإسرائيل كفوا عن القتل باسم شعب عريق لطالما عانى في تاريخه"، لافتا إلى أنه "سنستمر في دعم جهود تحقيق سلام دائم وعادل وفقا لمبادئ القانون الدولي".
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
الرئيس البرازيلي يصف أحداث غزة بـ"الإبادة" ويؤكد حق إسرائيل وفلسطين في الوجود
22 سبتمبر, 23:00 GMT
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".
وكان ترامب قد شن هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
