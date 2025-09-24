https://sarabic.ae/20250924/العاهل-الإسباني-ما-يجري-في-قطاع-غزة-هو-عار-على-المجتمع-الدولي-1105208884.html

العاهل الإسباني: ما يجري في قطاع غزة هو عار على المجتمع الدولي

العاهل الإسباني: ما يجري في قطاع غزة هو عار على المجتمع الدولي

أكد ملك إسبانيا، فيليب السادس، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن السكوت أمام الدمار الذي يشهده قطاع غزة، وهو عار على المجتمع الدولي. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاءت تصريحات فيليب السادس في كلمة له ضمن أعمال اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والقادة والسياسيين من مختلف دول العالم.وشدد ملك إسبانيا على أنه "لا يجوز غض الطرف عن العدد الكبير من الضحايا المدنيين وما يتعرض له مئات الآلاف من تجويع وتشريد قسري"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نلوذ بالصمت أو نشيح بوجوهنا أمام الدمار والقصف في غزة بما في ذلك قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ، ولا غض الطرف عن هذا العدد الهائل من القتلى المدنيين والتجويع والتشريد القسري لمئات الآلاف".وطالب ملك إسبانيا بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة فورا ووقف إطلاق النار في القطاع بضمانات وإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.ودعا فيليب السادس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل تحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، والذي انضمت إليه إسبانيا في شهر أيار/مايو الماضي، يجب أن يسهم في التوصل إلى سلام إقليمي عادل ودائم يقوم على تطبيق قرارات الأمم المتحدة.وأوضح فيليب السادس، قائلا: "نقول لإسرائيل كفوا عن القتل باسم شعب عريق لطالما عانى في تاريخه"، لافتا إلى أنه "سنستمر في دعم جهود تحقيق سلام دائم وعادل وفقا لمبادئ القانون الدولي".تأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".وكان ترامب قد شن هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.

