كوريا الجنوبية تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
أخبار فلسطين اليوم
جاء ذلك في كلمة للوزير جو، الذي ترأس الجلسة الخاصة بالشرق الأوسط بصفة كوريا الجنوبية الرئيس الدوري للمجلس لهذا الشهر كعضو غير دائم، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".وأوضح الوزير أن سيئول "تتفهم تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته الخاصة"، معتبرًا أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية القضايا العالقة بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق سلام مستدام"، وذكر أنها ستواصل لعب "دور فعال" في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة على أساس هذا الحل.وانتقل الوزير إلى التعبير عن "قلقه العميق" إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، محذرًا من أن انتشار المجاعة يمثل "تحديًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين". وشدد على "ضرورة ضمان وصول آمن ومستدام وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية فورًا".كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء "العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة واستئناف بناء المستوطنات في الضفة الغربية"، داعيا إلى بذل الجهود لـ"وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن والإفراج عن الرهائن".تأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".وكان ترامب قد شن، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

07:31 GMT 24.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraوزير خارجية كوريا الجنوبية جو هيون يتحدث خلال اجتماع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة، الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
وزير خارجية كوريا الجنوبية جو هيون يتحدث خلال اجتماع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة، الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جو هيون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت أمس الثلاثاء في نيويورك، أن حكومة بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يساهم ذلك في تحقيق حل الدولتين بشكل فعال.
جاء ذلك في كلمة للوزير جو، الذي ترأس الجلسة الخاصة بالشرق الأوسط بصفة كوريا الجنوبية الرئيس الدوري للمجلس لهذا الشهر كعضو غير دائم، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".
وأوضح الوزير أن سيئول "تتفهم تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته الخاصة"، معتبرًا أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية القضايا العالقة بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق سلام مستدام"، وذكر أنها ستواصل لعب "دور فعال" في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة على أساس هذا الحل.
وانتقل الوزير إلى التعبير عن "قلقه العميق" إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، محذرًا من أن انتشار المجاعة يمثل "تحديًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين". وشدد على "ضرورة ضمان وصول آمن ومستدام وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية فورًا".
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء "العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة واستئناف بناء المستوطنات في الضفة الغربية"، داعيا إلى بذل الجهود لـ"وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن والإفراج عن الرهائن".
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".
وكان ترامب قد شن، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
