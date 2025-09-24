https://sarabic.ae/20250924/كوريا-الجنوبية-تعلن-اعتزامها-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1105194427.html

كوريا الجنوبية تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جو هيون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت أمس الثلاثاء في نيويورك، أن حكومة بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يساهم... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في كلمة للوزير جو، الذي ترأس الجلسة الخاصة بالشرق الأوسط بصفة كوريا الجنوبية الرئيس الدوري للمجلس لهذا الشهر كعضو غير دائم، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".وأوضح الوزير أن سيئول "تتفهم تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته الخاصة"، معتبرًا أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية القضايا العالقة بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق سلام مستدام"، وذكر أنها ستواصل لعب "دور فعال" في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة على أساس هذا الحل.وانتقل الوزير إلى التعبير عن "قلقه العميق" إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، محذرًا من أن انتشار المجاعة يمثل "تحديًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين". وشدد على "ضرورة ضمان وصول آمن ومستدام وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية فورًا".كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء "العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة واستئناف بناء المستوطنات في الضفة الغربية"، داعيا إلى بذل الجهود لـ"وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن والإفراج عن الرهائن".تأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".وكان ترامب قد شن، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.

