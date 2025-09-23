https://sarabic.ae/20250923/قبطان-سويدي-يرفع-علم-فلسطين-فوق-قاربه-الصغير-تضامنا-مع-غزة-فيديو-1105178819.html
قبطان سويدي يرفع علم فلسطين فوق قاربه الصغير تضامنا مع غزة.. فيديو
قبطان سويدي يرفع علم فلسطين فوق قاربه الصغير تضامنا مع غزة.. فيديو
في مشهد رمزي مؤثر، أقدم قبطان سويدي على رفع علم فلسطين، فوق قاربه الصغير أثناء إبحاره في أحد أنهار السويد، وأدى التحية تجاه العلم تعبيرًا عن تضامنه مع الشعب...
الخطوة التي وثّقتها عدسات المصورين تأتي في إطار مبادرة فردية من القبطان، تهدف إلى لفت أنظار مواطني بلاده إلى معاناة المدنيين في غزة، وتعزيز مفهوم التضامن الإنساني والعدالة العالمية.ولاقت هذه اللفتة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد ناشطون بالموقف الإنساني للقبطان، واعتبروه تعبيرًا حقيقيًا عن الدعم الشعبي الأوروبي المتزايد للقضية الفلسطينية.
في مشهد رمزي مؤثر، أقدم قبطان سويدي على رفع علم فلسطين، فوق قاربه الصغير أثناء إبحاره في أحد أنهار السويد، وأدى التحية تجاه العلم تعبيرًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
الخطوة التي وثّقتها عدسات المصورين تأتي في إطار مبادرة فردية من القبطان، تهدف إلى لفت أنظار مواطني بلاده إلى معاناة المدنيين في غزة، وتعزيز مفهوم التضامن الإنساني والعدالة العالمية.
ولاقت هذه اللفتة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد ناشطون بالموقف الإنساني للقبطان، واعتبروه تعبيرًا حقيقيًا عن الدعم الشعبي الأوروبي المتزايد للقضية الفلسطينية.