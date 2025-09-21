https://sarabic.ae/20250921/دب-أسود-عملاق-يهاجم-مسنة-داخل-متجر-فيديو-1105099641.html
دب أسود عملاق يهاجم مسنة داخل متجر... فيديو
دب أسود عملاق يهاجم مسنة داخل متجر... فيديو
سبوتنيك عربي
هاجم دب أسود عملاق امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا، في فيرنون بولاية نيو جيرسي الأمريكية. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T13:08+0000
2025-09-21T13:08+0000
2025-09-21T13:08+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102104319_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_424de3bb70e5bb5bf0590403f4017f88.jpg
ويظهر في مقطع فيديو دب يبلغ وزنه 175 رطلاً يتجول في المتجر بينما ينظر الجميع إليه برعب.وكان الدب قد عضّ امرأةً مسنةً في ساقها، ونُقلت المرأة على إثرها إلى المستشفى على وجه السرعة، وأكدت التقارير لاحقًا أن الدب هاجم أيضًا كلبًا تابعا لأحد السكان المحليين.وعلى الرغم من جهود الشرطة لإبعاد الدب إلى الغابة باستخدام الرصاص المطاطي، إلا أن الحيوان أصر على العودة إلى المتجر، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإطلاق النار عليه.وتعد منطقة ساسكس كاونتي في نيوجيرسي من أكثر المناطق التي تشهد وجودا للدببة السوداء، وسُجّلت فيها نحو 294 حادثة متعلقة بالدببة هذا العام فقط.عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديومشهد مهيب للحظة تفجير برج تبريد نووي في ولاية تينيسي الأمريكية... فيديو
https://sarabic.ae/20250818/قيمتها-25-مليون-دولار-شرطة-دبي-تحبط-سرقة-ماسة-وردية-شديدة-الندرة-فيديو-1103884843.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102104319_17:0:1510:1120_1920x0_80_0_0_f19ec21b769a5cd1da6cac07636d2634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
دب أسود عملاق يهاجم مسنة داخل متجر... فيديو
هاجم دب أسود عملاق امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا، في فيرنون بولاية نيو جيرسي الأمريكية.
ويظهر في مقطع فيديو دب يبلغ وزنه 175 رطلاً يتجول في المتجر بينما ينظر الجميع إليه برعب.
وكان الدب قد عضّ امرأةً مسنةً في ساقها، ونُقلت المرأة على إثرها إلى المستشفى على وجه السرعة، وأكدت التقارير لاحقًا أن الدب هاجم أيضًا كلبًا تابعا لأحد السكان المحليين.
وعلى الرغم من جهود الشرطة لإبعاد الدب إلى الغابة باستخدام الرصاص المطاطي، إلا أن الحيوان أصر على العودة إلى المتجر، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإطلاق النار عليه.
وقال صاحب مطعم مجاور إن الشرطة استخدمت طلقات مطاطية لإبعاده، لكنها لم تؤثر عليه: "كان في حالة ذهول، يتجول بلا هدف".
وتعد منطقة ساسكس كاونتي في نيوجيرسي من أكثر المناطق التي تشهد وجودا للدببة السوداء، وسُجّلت فيها نحو 294 حادثة متعلقة بالدببة هذا العام فقط.