دب أسود عملاق يهاجم مسنة داخل متجر... فيديو

عربي
الخارجية الإسرائيلية: الاعتراف بدولة فلسطين هو "مكافأة لحماس على القيام بمذبحة 7 أكتوبر"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/دب-أسود-عملاق-يهاجم-مسنة-داخل-متجر-فيديو-1105099641.html
دب أسود عملاق يهاجم مسنة داخل متجر... فيديو
دب أسود عملاق يهاجم مسنة داخل متجر... فيديو
سبوتنيك عربي
هاجم دب أسود عملاق امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا، في فيرنون بولاية نيو جيرسي الأمريكية. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T13:08+0000
2025-09-21T13:08+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102104319_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_424de3bb70e5bb5bf0590403f4017f88.jpg
ويظهر في مقطع فيديو دب يبلغ وزنه 175 رطلاً يتجول في المتجر بينما ينظر الجميع إليه برعب.وكان الدب قد عضّ امرأةً مسنةً في ساقها، ونُقلت المرأة على إثرها إلى المستشفى على وجه السرعة، وأكدت التقارير لاحقًا أن الدب هاجم أيضًا كلبًا تابعا لأحد السكان المحليين.وعلى الرغم من جهود الشرطة لإبعاد الدب إلى الغابة باستخدام الرصاص المطاطي، إلا أن الحيوان أصر على العودة إلى المتجر، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإطلاق النار عليه.وتعد منطقة ساسكس كاونتي في نيوجيرسي من أكثر المناطق التي تشهد وجودا للدببة السوداء، وسُجّلت فيها نحو 294 حادثة متعلقة بالدببة هذا العام فقط.عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديومشهد مهيب للحظة تفجير برج تبريد نووي في ولاية تينيسي الأمريكية... فيديو
https://sarabic.ae/20250818/قيمتها-25-مليون-دولار-شرطة-دبي-تحبط-سرقة-ماسة-وردية-شديدة-الندرة-فيديو-1103884843.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102104319_17:0:1510:1120_1920x0_80_0_0_f19ec21b769a5cd1da6cac07636d2634.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

دب أسود عملاق يهاجم مسنة داخل متجر... فيديو

13:08 GMT 21.09.2025
© Photo / Unsplash/ mana5280دب
دب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Photo / Unsplash/ mana5280
تابعنا عبر
هاجم دب أسود عملاق امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا، في فيرنون بولاية نيو جيرسي الأمريكية.
ويظهر في مقطع فيديو دب يبلغ وزنه 175 رطلاً يتجول في المتجر بينما ينظر الجميع إليه برعب.
وكان الدب قد عضّ امرأةً مسنةً في ساقها، ونُقلت المرأة على إثرها إلى المستشفى على وجه السرعة، وأكدت التقارير لاحقًا أن الدب هاجم أيضًا كلبًا تابعا لأحد السكان المحليين.
وعلى الرغم من جهود الشرطة لإبعاد الدب إلى الغابة باستخدام الرصاص المطاطي، إلا أن الحيوان أصر على العودة إلى المتجر، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإطلاق النار عليه.
ماسة وردية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
قيمتها 25 مليون دولار.. شرطة دبي تحبط سرقة ماسة وردية شديدة الندرة.. فيديو
18 أغسطس, 12:46 GMT
وقال صاحب مطعم مجاور إن الشرطة استخدمت طلقات مطاطية لإبعاده، لكنها لم تؤثر عليه: "كان في حالة ذهول، يتجول بلا هدف".
وتعد منطقة ساسكس كاونتي في نيوجيرسي من أكثر المناطق التي تشهد وجودا للدببة السوداء، وسُجّلت فيها نحو 294 حادثة متعلقة بالدببة هذا العام فقط.
عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديو
مشهد مهيب للحظة تفجير برج تبريد نووي في ولاية تينيسي الأمريكية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала