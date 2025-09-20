https://sarabic.ae/20250920/مشهد-مهيب-للحظة-تفجير-برج-تبريد-نووي-في-ولاية-تينيسي-الأمريكية-فيديو-1105064144.html
مشهد مهيب للحظة تفجير برج تبريد نووي في ولاية تينيسي الأمريكية... فيديو
تم تفجير برج تبريد نووي في هارتسفيل بولاية تينيسي الأمريكية في أقل من عشر ثوانٍ، باستخدام أكثر من 900 رطل من المتفجرات، ووثقت عدسات الكاميرا المشهد.
بضغطة زر، تمكنت هيئة وادي تينيسي، أكبر مورد للطاقة العامة في الولايات المتحدة، من إسقاط أحد أبراج التبريد الضخمة في محطة هارتسفيل للطاقة النووية المهجورة في انفجار متحكم فيه.توقف بناء محطة الطاقة في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تبدأ إنتاج الكهرباء. وظل الموقع خاملاً لعقود.ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن البرج كان جزءًا من مشروع محطة هارتسفيل النووية، الذي تم إلغاؤه في وقت سابق.تم هدم برج التبريد الذي يبلغ ارتفاعه 540 قدمًا لإفساح المجال للتطوير المستقبلي.
