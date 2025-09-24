https://sarabic.ae/20250924/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-اليوم-الثاني-من-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105207667.html
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
وقال ملك إسبانيا، فيليب السادس، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الأمم المتحدة ليست فقط مفيدة في أيامنا هذه بل إنها لا غنى عنها، ولا يمكننا أن نصمت أو نغض طرفنا عن تدمير المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم في غزة".وتابع: "نطالب بإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة فورا، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته من أجل إحلال السلام عبر حل الدولتين".وأضاف: "اعترافنا بدولة فلسطينية ينبغي أن يساعد على إحلال السلام في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي".
انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والقادة والسياسيين من مختلف دول العالم.
وقال ملك إسبانيا، فيليب السادس، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الأمم المتحدة ليست فقط مفيدة في أيامنا هذه بل إنها لا غنى عنها، ولا يمكننا أن نصمت أو نغض طرفنا عن تدمير المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم في غزة".
وأضاف: "ندعو ونناشد ونطالب بالكف عن عمليات التقتيل الجارية في قطاع غزة، ونقر بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن نطالبها بوقف انتهاكاتها ونطالب بإطلاق سراح كل الرهائن".
وتابع: "نطالب بإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة فورا، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته من أجل إحلال السلام عبر حل الدولتين".
وأضاف: "اعترافنا بدولة فلسطينية ينبغي أن يساعد على إحلال السلام في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي".