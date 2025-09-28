تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزة... هل تمهد لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/تفاصيل-جديدة-لخطة-ترامب-بشأن-غزة-هل-تمهد-لإنهاء-الحرب-وإقامة-دولة-فلسطينية؟-1105361439.html
تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزة... هل تمهد لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية؟
تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزة... هل تمهد لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية؟
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T06:35+0000
2025-09-28T06:35+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745330_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_713b138c51d9acb8b653eed39401ce0b.jpg
وذكرت التقارير أن "الاقتراح المكون من21 بندا، يتضمن نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها".وبحسب الخطة، التي أطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، والتي أكدها مسؤولون اطلعوا عليها، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وسيمنح العفو لمن "يلتزمون بالتعايش السلمي"، وسيسهل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.وأوضحت الصحيفة: "لم توافق إسرائيل ولا حماس على الخطة. ومن المتوقع أن يضغط الرئيس دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبولها عند لقائهما يوم الاثنين في البيت الأبيض".وتنص الخطة على عدم إجبار سكان غزة على المغادرة، وأن لكل من يغادر الحق في العودة، إلا أن الخطة لم تتناول إلى أين سيذهبون أثناء تنفيذ "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع".وينص الاقتراح على أنه "بمجرد قبول هذه الاتفاقية، سيتم إرسال مساعدات كاملة فورًا إلى قطاع غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. لكن الخطة لا تذكر من سينفذ هذه الأعمال أو يمولها".وتتضمن الخطة أيضا "حكومة انتقالية مؤقتة" من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لإدارة الخدمات العامة اليومية في غزة. وستحظى هذه الهيئة الحاكمة "بالدعم والإشراف" من "هيئة دولية جديدة" تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع جهات أخرى، بينما تُجري السلطة الفلسطينية، ومقرها الضفة الغربية، إصلاحات داخلية ريثما تُصبح قادرة على تولي إدارة غزة في وقت لاحق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن مفاوضات "مكثفة للغاية" تجري منذ 4 أيام بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة، مشددًا على أنها ستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".وأضاف ترامب أن هناك "نوايا حسنة وحماسة من الجميع لتجاوز هذه الفترة العصيبة"، لافتًا إلى أن جميع دول المنطقة "منخرطة في المحادثات" بشكل مباشر.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.لافروف حول خطط "الإدارة الجماعية" لغزة: هناك من يريد أن يضفي طابعا مهذبا على المحمياتقطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزةمحلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن وقف ضم الضفة الغربية استهلاك إعلامي لحماية إسرائيل
https://sarabic.ae/20250928/إعلام-إسرائيلي-الهجوم-على-قادة-حماس-بقطر-لم-يمنح-نتنياهو-صورة-النصر-اللازمة-لإنهاء-الحرب-1105360551.html
https://sarabic.ae/20250927/إعلام-إسرائيلي-خطة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-قابلة-للتنفيذ-مع-إدخال-تعديلات-1105350709.html
https://sarabic.ae/20250927/أوباما-عن-غزة-لا-يوجد-مبرر-عسكري-لمواصلة-قصف-ما-هو-في-الأساس-أنقاض-1105320594.html
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزة... هل تمهد لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية؟

06:35 GMT 28.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة "حماس"، وترك الباب مفتوحاً أمام إقامة دولة فلسطينية.
وذكرت التقارير أن "الاقتراح المكون من21 بندا، يتضمن نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها".

وأشارت إلى أن "اقتراح إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة سيبدأ بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد "خطوط المعركة" في مكانها، وإطلاق سراح جميع الرهائن العشرين الأحياء ورفات أكثر من عشرين شخصا".

وبحسب الخطة، التي أطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، والتي أكدها مسؤولون اطلعوا عليها، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وسيمنح العفو لمن "يلتزمون بالتعايش السلمي"، وسيسهل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.
لقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قادة "حماس" بقطر لم يمنح نتنياهو صورة النصر اللازمة لإنهاء الحرب
05:44 GMT
وأوضحت الصحيفة: "لم توافق إسرائيل ولا حماس على الخطة. ومن المتوقع أن يضغط الرئيس دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبولها عند لقائهما يوم الاثنين في البيت الأبيض".

وبعض بنود الاقتراح الأمريكي محددة للغاية. إذ ينص الاقتراح على أنه، بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 فلسطيني من سكان غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. وستسلم إسرائيل جثث 15 شخصا من سكان غزة مقابل كل جثة لأسرى إسرائيليين يتم تسليمها".

وتنص الخطة على عدم إجبار سكان غزة على المغادرة، وأن لكل من يغادر الحق في العودة، إلا أن الخطة لم تتناول إلى أين سيذهبون أثناء تنفيذ "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات
أمس, 19:52 GMT
وينص الاقتراح على أنه "بمجرد قبول هذه الاتفاقية، سيتم إرسال مساعدات كاملة فورًا إلى قطاع غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. لكن الخطة لا تذكر من سينفذ هذه الأعمال أو يمولها".

وبحسب المقترح فإن "دخول وتوزيع المساعدات سيجري دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيٍّ من الطرفين".

وتتضمن الخطة أيضا "حكومة انتقالية مؤقتة" من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لإدارة الخدمات العامة اليومية في غزة. وستحظى هذه الهيئة الحاكمة "بالدعم والإشراف" من "هيئة دولية جديدة" تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع جهات أخرى، بينما تُجري السلطة الفلسطينية، ومقرها الضفة الغربية، إصلاحات داخلية ريثما تُصبح قادرة على تولي إدارة غزة في وقت لاحق.
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض
أمس, 07:18 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن مفاوضات "مكثفة للغاية" تجري منذ 4 أيام بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة، مشددًا على أنها ستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".
وأضاف ترامب أن هناك "نوايا حسنة وحماسة من الجميع لتجاوز هذه الفترة العصيبة"، لافتًا إلى أن جميع دول المنطقة "منخرطة في المحادثات" بشكل مباشر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
لافروف حول خطط "الإدارة الجماعية" لغزة: هناك من يريد أن يضفي طابعا مهذبا على المحميات
قطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزة
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن وقف ضم الضفة الغربية استهلاك إعلامي لحماية إسرائيل
