كشفت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.لافروف حول خطط "الإدارة الجماعية" لغزة: هناك من يريد أن يضفي طابعا مهذبا على المحمياتقطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزةمحلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن وقف ضم الضفة الغربية استهلاك إعلامي لحماية إسرائيل
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزة... هل تمهد لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية؟
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة "حماس"، وترك الباب مفتوحاً أمام إقامة دولة فلسطينية.
وذكرت التقارير أن "الاقتراح المكون من21 بندا، يتضمن نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها".
وأشارت إلى أن "اقتراح إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة سيبدأ بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد "خطوط المعركة" في مكانها، وإطلاق سراح جميع الرهائن العشرين الأحياء ورفات أكثر من عشرين شخصا".
وبحسب الخطة، التي أطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، والتي أكدها مسؤولون اطلعوا عليها، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وسيمنح العفو لمن "يلتزمون بالتعايش السلمي"، وسيسهل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.
وأوضحت الصحيفة: "لم توافق إسرائيل ولا حماس على الخطة. ومن المتوقع أن يضغط الرئيس دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبولها عند لقائهما يوم الاثنين في البيت الأبيض".
وبعض بنود الاقتراح الأمريكي محددة للغاية. إذ ينص الاقتراح على أنه، بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 فلسطيني من سكان غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. وستسلم إسرائيل جثث 15 شخصا من سكان غزة مقابل كل جثة لأسرى إسرائيليين يتم تسليمها".
وتنص الخطة على عدم إجبار سكان غزة على المغادرة، وأن لكل من يغادر الحق في العودة، إلا أن الخطة لم تتناول إلى أين سيذهبون أثناء تنفيذ "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع".
وينص الاقتراح على أنه "بمجرد قبول هذه الاتفاقية، سيتم إرسال مساعدات كاملة فورًا إلى قطاع غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. لكن الخطة لا تذكر من سينفذ هذه الأعمال أو يمولها".
وبحسب المقترح فإن "دخول وتوزيع المساعدات سيجري دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيٍّ من الطرفين".
وتتضمن الخطة أيضا "حكومة انتقالية مؤقتة" من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لإدارة الخدمات العامة اليومية في غزة. وستحظى هذه الهيئة الحاكمة "بالدعم والإشراف" من "هيئة دولية جديدة" تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع جهات أخرى، بينما تُجري السلطة الفلسطينية، ومقرها الضفة الغربية، إصلاحات داخلية ريثما تُصبح قادرة على تولي إدارة غزة في وقت لاحق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن مفاوضات "مكثفة للغاية" تجري منذ 4 أيام بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة، مشددًا على أنها ستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".
وأضاف ترامب أن هناك "نوايا حسنة وحماسة من الجميع لتجاوز هذه الفترة العصيبة"، لافتًا إلى أن جميع دول المنطقة "منخرطة في المحادثات" بشكل مباشر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.