قطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزة

نفت دولة قطر، اليوم السبت، مزاعم حول بناء علاقة مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واصفة إياها بـ"حملة منسقة" تهدف إلى زعزعة العلاقات بين الدوحة... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي القطري أن الادعاءات، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتي تزعم أن قطر سعت لبناء علاقة مع ويتكوف، عبر برنامج ضغط سياسي قبل توليه مناصب عامة، "لا أساس لها من الصحة". وأوضح البيان أن "العلاقات التجارية بين جهات استثمارية قطرية حكومية وخاصة مع ويتكوف، تعود إلى سنوات طويلة، قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه".وشدد البيان على أن "العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، تقوم على تعاون مؤسساتي طويل الأمد في مجالات الدبلوماسية والأمن والشراكة الاقتصادية، مع فصل تام بين القرارات الاستثمارية والعمل الدبلوماسي بفضل حوكمة صارمة تمنع أي تضارب في المصالح".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد زعمت أن ويتكوف، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، استغل علاقاته مع قطر، لجمع استثمارات بمليارات الدولارات لمشاريعه في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يواصل ابنه أليكس مع دول الخليج، بما في ذلك قطر، تمويل صندوق عقاري.وأكدت قطر أن "استثماراتها في الولايات المتحدة تعتمد حصريًا على معايير اقتصادية ومالية طويلة الأجل، وأن أي تقاطع بين البعدين التجاري والدبلوماسي يخضع لضوابط صارمة لضمان الشفافية ومنع أي تأثير متبادل".وتقوم قطر بدور وساطة، إلى جانب مصر، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في عزة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنّت غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها مع إيران، التي استمرت 12 يوما.
