قطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
قطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزة
قطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزة

18:37 GMT 27.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمتطوعون يكافحون لتوزيع الطعام على النازحين في قطاع غزة في ظل استمرار المجاعة
متطوعون يكافحون لتوزيع الطعام على النازحين في قطاع غزة في ظل استمرار المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
نفت دولة قطر، اليوم السبت، مزاعم حول بناء علاقة مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واصفة إياها بـ"حملة منسقة" تهدف إلى زعزعة العلاقات بين الدوحة وواشنطن، وإعاقة جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي القطري أن الادعاءات، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتي تزعم أن قطر سعت لبناء علاقة مع ويتكوف، عبر برنامج ضغط سياسي قبل توليه مناصب عامة، "لا أساس لها من الصحة".
وأوضح البيان أن "العلاقات التجارية بين جهات استثمارية قطرية حكومية وخاصة مع ويتكوف، تعود إلى سنوات طويلة، قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه".
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات يلتقي مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
عبد الله بن زايد لنتنياهو: يجب إنهاء حرب غزة ودعم حل الدولتين
05:36 GMT

وأكدت قطر أن "هذه المزاعم تأتي ضمن حملة تستهدفها مع ويتكوف، بهدف إثارة التوتر بين الدوحة وواشنطن، وتقويض الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في غزة".

وشدد البيان على أن "العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، تقوم على تعاون مؤسساتي طويل الأمد في مجالات الدبلوماسية والأمن والشراكة الاقتصادية، مع فصل تام بين القرارات الاستثمارية والعمل الدبلوماسي بفضل حوكمة صارمة تمنع أي تضارب في المصالح".
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض
07:18 GMT
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد زعمت أن ويتكوف، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، استغل علاقاته مع قطر، لجمع استثمارات بمليارات الدولارات لمشاريعه في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يواصل ابنه أليكس مع دول الخليج، بما في ذلك قطر، تمويل صندوق عقاري.

وادعت الصحيفة أن "قطر استخدمت استثماراتها لكسب ودّ المقربين من ترامب، خلال ولايته الأولى".

وأكدت قطر أن "استثماراتها في الولايات المتحدة تعتمد حصريًا على معايير اقتصادية ومالية طويلة الأجل، وأن أي تقاطع بين البعدين التجاري والدبلوماسي يخضع لضوابط صارمة لضمان الشفافية ومنع أي تأثير متبادل".
وتقوم قطر بدور وساطة، إلى جانب مصر، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في عزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنّت غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها مع إيران، التي استمرت 12 يوما.
