عبد الله بن زايد لنتنياهو: يجب إنهاء حرب غزة ودعم حل الدولتين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
05:36 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 27.09.2025)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات يلتقي مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات يلتقي مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Photo / @OFMUAE
تابعنا عبر
التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات، مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، وجهود المجتمع الدولي الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وشدد آل نهيان على الحاجة الملحة لإنهاء الحرب الدموية في القطاع، والعمل على تحقيق وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، حفاظاً على الأرواح البريئة ووضع حد للمعاناة الإنسانية المأساوية التي يعيشها المدنيون في غزة.
الشيشان ترسل أكثر من ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تصل إلى غزة من الإمارات
23 أغسطس, 23:00 GMT
كما أكد آل نهيان دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود الدولية المبذولة للإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، معربا في الوقت ذاته عن أهمية توحيد الجهود العالمية لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، وضمان حماية المدنيين من كافة الأطراف.
وأشار وزير خارجية الإمارات إلى أن الظروف الإنسانية الصعبة في غزة تستدعي بذل كل جهد ممكن لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبصورة مستمرة ومستدامة.
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
إعلام إسرائيلي: الإمارات تستدعي سفير إسرائيل
12 سبتمبر, 08:47 GMT
في السياق ذاته، جدد آل نهيان تأكيد نهج بلاده الثابت والداعم لجميع المساعي الرامية إلى إحلال سلام شامل وعادل في المنطقة، يقوم على أساس حل الدولتين، بما يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة نحو مستقبل ينعم بالأمن والاستقرار الدائمين.
يذكر أن وزارة الخارجية الإماراتية كانت قد استدعت السفير الإسرائيلي لديها يوسي شيلي، للتوبيخ على إثر الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قطر هددت إسرائيل بالرد على انتهاكها سيادة بلادها في على خلفية الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني يضم قيادات حركة "حماس"، وهو ما أثار انتباه المجتمع الدولي، فيما لم يُعرف بعد مصير تلك القيادات حتى الآن.
