عبد الله بن زايد لنتنياهو: يجب إنهاء حرب غزة ودعم حل الدولتين

عبد الله بن زايد لنتنياهو: يجب إنهاء حرب غزة ودعم حل الدولتين

التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات، مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك على هامش أعمال الدورة... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، وجهود المجتمع الدولي الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وشدد آل نهيان على الحاجة الملحة لإنهاء الحرب الدموية في القطاع، والعمل على تحقيق وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، حفاظاً على الأرواح البريئة ووضع حد للمعاناة الإنسانية المأساوية التي يعيشها المدنيون في غزة.كما أكد آل نهيان دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود الدولية المبذولة للإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، معربا في الوقت ذاته عن أهمية توحيد الجهود العالمية لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، وضمان حماية المدنيين من كافة الأطراف.وأشار وزير خارجية الإمارات إلى أن الظروف الإنسانية الصعبة في غزة تستدعي بذل كل جهد ممكن لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبصورة مستمرة ومستدامة.في السياق ذاته، جدد آل نهيان تأكيد نهج بلاده الثابت والداعم لجميع المساعي الرامية إلى إحلال سلام شامل وعادل في المنطقة، يقوم على أساس حل الدولتين، بما يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة نحو مستقبل ينعم بالأمن والاستقرار الدائمين.يذكر أن وزارة الخارجية الإماراتية كانت قد استدعت السفير الإسرائيلي لديها يوسي شيلي، للتوبيخ على إثر الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قطر هددت إسرائيل بالرد على انتهاكها سيادة بلادها في على خلفية الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني يضم قيادات حركة "حماس"، وهو ما أثار انتباه المجتمع الدولي، فيما لم يُعرف بعد مصير تلك القيادات حتى الآن.

