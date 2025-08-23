https://sarabic.ae/20250823/أكثر-من-300-شاحنة-محملة-بالمساعدات-الإنسانية-تصل-إلى-غزة-من-الإمارات-1104074505.html
أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تصل إلى غزة من الإمارات
أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تصل إلى غزة من الإمارات
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس السبت، أن 325 شاحنة محملة بـ 6775 طنا من المساعدات الإنسانية من الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى قطاع غزة منذ أن فتحت... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T23:00+0000
2025-08-23T23:00+0000
2025-08-23T23:39+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104039200_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_cbb323b4ee2ac08eba9a4a0270383f8b.jpg
وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، وصلت أربع قوافل تضم 76 شاحنة محملة بـ 1419 طنا من المواد الغذائية والأدوية والخيام، ومعدات تحلية المياه إلى قطاع غزة.بعد استئناف جزئي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في الفترة من 27 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب، سمحت إسرائيل لـ 2187 شاحنة بدخول القطاع، وهو ما يغطي أقل من 15% من احتياجات السكان.تنهب معظم الشاحنات بتواطؤ من الجيش الإسرائيلي، وفقا للسلطات في غزة ولتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود والأدوية على نحوٍ كافٍ، يُتوقع السماح بدخول 600 شاحنة على الأقل إلى غزة يوميًا، حسب تقديرهم.
https://sarabic.ae/20250823/أنت-لا-تفهم-شيئا-دعهم-يموتون-اجتماع-أمني-إسرائيلي-يشهد-خلافا-حادا-بشأن-احتلال-غزة-1104073807.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104039200_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_8e574ca0a09b62ac8182dc1c2848859a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تصل إلى غزة من الإمارات
23:00 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 23:39 GMT 23.08.2025)
أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس السبت، أن 325 شاحنة محملة بـ 6775 طنا من المساعدات الإنسانية من الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى قطاع غزة منذ أن فتحت إسرائيل معابرها الحدودية مع القطاع الفلسطيني.
وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، وصلت أربع قوافل تضم 76 شاحنة
محملة بـ 1419 طنا من المواد الغذائية والأدوية والخيام، ومعدات تحلية المياه إلى قطاع غزة.
بعد استئناف جزئي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في الفترة من 27 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب، سمحت إسرائيل لـ 2187 شاحنة بدخول القطاع، وهو ما يغطي أقل من 15% من احتياجات السكان.
تنهب معظم الشاحنات بتواطؤ من الجيش الإسرائيلي، وفقا للسلطات في غزة ولتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود والأدوية على نحوٍ كافٍ، يُتوقع السماح بدخول 600 شاحنة على الأقل إلى غزة يوميًا، حسب تقديرهم.