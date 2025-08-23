https://sarabic.ae/20250823/أنت-لا-تفهم-شيئا-دعهم-يموتون-اجتماع-أمني-إسرائيلي-يشهد-خلافا-حادا-بشأن-احتلال-غزة-1104073807.html
"أنت لا تفهم شيئا.. دعهم يموتون"... اجتماع أمني إسرائيلي يشهد خلافا حادا بشأن "احتلال غزة"
"أنت لا تفهم شيئا.. دعهم يموتون"... اجتماع أمني إسرائيلي يشهد خلافا حادا بشأن "احتلال غزة"
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل خلافات حادت وقعت خلال اجتماع أمني بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن اجتماعا ضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ناقش "خطة احتلال مدينة غزة".وأكدت القناة أن الاجتماع ضم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير تناول الهجوم العسكري المخطط له على مدينة غزة، حيث نشب الخلاف بين زامير من جهة وسموتريتش وبن غفير من جهة أخرى.قال زامير خلال الاجتماع، إن "من الصعب على الجيش الإسرائيلي تحديد مدة زمنية لعملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من غزة"، ليرد عليه سموتريتش قائلا: "هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية، أنتم لا تريدون هزيمة حماس".وقال وزير المالية في الاجتماع لزامير: "لقد كلفناك باتخاذ إجراء سريع، من لا يُخلي سبيله، لا تعطه ماء ولا كهرباء، دعه يموت جوعا أو يستسلم. هذا ما نريده وأنت قادر عليه".ليرد عليه الجنرال إيال زامير صارخا في وجهه: "أنت لا تفهم شيئا، لا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء، هذا يأخذ وقتا".وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته "ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
"أنت لا تفهم شيئا.. دعهم يموتون"... اجتماع أمني إسرائيلي يشهد خلافا حادا بشأن "احتلال غزة"
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل خلافات حادت وقعت خلال اجتماع أمني بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة.
وذكرت القناة
12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن اجتماعا ضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ناقش "خطة احتلال مدينة غزة".
وأكدت القناة أن الاجتماع ضم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير
تناول الهجوم العسكري المخطط له على مدينة غزة، حيث نشب الخلاف بين زامير من جهة وسموتريتش وبن غفير من جهة أخرى.
قال زامير خلال الاجتماع، إن "من الصعب على الجيش الإسرائيلي
تحديد مدة زمنية لعملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من غزة"، ليرد عليه سموتريتش قائلا: "هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية، أنتم لا تريدون هزيمة حماس".
وقال وزير المالية في الاجتماع لزامير: "لقد كلفناك باتخاذ إجراء سريع، من لا يُخلي سبيله، لا تعطه ماء ولا كهرباء، دعه يموت جوعا أو يستسلم. هذا ما نريده وأنت قادر عليه".
ليرد عليه الجنرال إيال زامير صارخا في وجهه: "أنت لا تفهم شيئا، لا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء، هذا يأخذ وقتا".
وكان نتنياهو قد صرح، أول أمس الخميس، بأنه وصل إلى قطاع غزة للمصادقة على الخطة العسكرية، التي عرضها عليه الجيش ووزير الدفاع، لللسيطرة على مدينة غزة و"هزيمة" حركة حماس.
وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة
"يديعوت أحرنوت": "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته "ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".
يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.