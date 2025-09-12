https://sarabic.ae/20250912/إعلام-إسرائيلي-الإمارات-تستدعي-سفير-إسرائيل-1104780642.html

إعلام إسرائيلي: الإمارات تستدعي سفير إسرائيل

إعلام إسرائيلي: الإمارات تستدعي سفير إسرائيل

سبوتنيك عربي

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، السفير الإسرائيلي لديها يوسي شيلي، للتوبيخ على إثر الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T08:47+0000

2025-09-12T08:47+0000

2025-09-12T08:47+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

إسرائيل

قطر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098489959_0:0:1032:582_1920x0_80_0_0_c9a60246b1f761922fbfae1e1bdca523.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الإماراتية استدعت السفير شيلي للتوبيخ بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطر، بهدف محاولة اغتيال قيادات حركة "حماس".وأوضحت أن قطر هددت إسرائيل بالرد على انتهاكها سيادة بلادها في على خلفية الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني يضم قيادات حركة "حماس"، وهو ما أثار انتباه المجتمع الدولي، فيما لم يُعرف بعد مصير تلك القيادات حتى الآن.وأشار الموقع الإلكتروني "جي دي إن" إلى أن إسرائيل لم تعتذر عن الهجوم، ولم تتعهد بعدم تكراره، بل على العكس، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "أي دولة ترعى الإرهاب ليست بمنأى عن الهجوم".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب". ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.

https://sarabic.ae/20250911/حماس-فشل-إسرائيل-في-اغتيال-وفدنا-بالدوحة-دليل-على-بحثها-عن-نصر-وهمي-بعد-عجزها-في-غزة--1104749915.html

إسرائيل

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, قطر, العالم العربي, الأخبار