محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن وقف ضم الضفة الغربية استهلاك إعلامي لحماية إسرائيل

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن وقف ضم الضفة الغربية استهلاك إعلامي لحماية إسرائيل

أكد المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يخص وقف ضم إسرائيل للضفة الغربية، "تندرج في سياق الاستهلاك الإعلامي... 27.09.2025

2025-09-27T17:41+0000

2025-09-27T17:41+0000

2025-09-27T17:41+0000

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "هذه التصريحات تأتي في محاولة لاستعادة واشنطن زمام المبادرة الدولية، قبل أن يفلت منها، خاصة بعد الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية عقب إعلان نيويورك، وما تشهده المنطقة من اتفاقيات عسكرية وتحركات نحو الناتو العربي".وأضاف أبو بكر أن "هناك خروجًا أوروبيًا عن الرؤية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية"، مستدلًا باعتراف بريطانيا وفرنسا وغيرهما بالدولة الفلسطينية.وأكد أبو بكر أن "ذلك سيضرب الإنجاز الأكبر لترامب في حقبته الأولى، وهو إنجاز التطبيع العربي الإسرائيلي، الذي يسعى لاستكماله في فترته الحالية عبر فرض تطبيع سعودي إسرائيلي، حيث أن الضم وما سيترتب عليه من مواقف دولية أوروبية قوية، سيجعل منه سابقة قانونية تاريخية تقلق المجتمع الدولي، وسيُظهر القانون الدولي وكأنه حبر على ورق، ويصبح سابقة يتم استنساخها من قبل دول أخرى في العالم".واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن هذه التصريحات "تندرج في سياق الكذب الإعلامي"، مستشهدًا بـ"اعتراف ترامب بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وإرساله مؤخرًا وزير خارجيته لافتتاح نفق وموقع استيطاني بالقرب من المسجد الأقصى".وصرح ترامب الخميس الماضي، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية وتحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك ".هذا وصرح الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه أجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع في قطاع غزة.وفي وقت سابق، قدم ترامب برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.ونقل الموقع عن مصادر مطّلعة، أن ترامب شدد خلال اللقاء على "ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل"، محذرًا من أن "استمرار النزاع يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا".

