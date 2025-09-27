https://sarabic.ae/20250927/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-عن-وقف-ضم-الضفة-الغربية-استهلاك-إعلامي-لحماية-إسرائيل-1105345716.html
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن وقف ضم الضفة الغربية استهلاك إعلامي لحماية إسرائيل
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "هذه التصريحات تأتي في محاولة لاستعادة واشنطن زمام المبادرة الدولية، قبل أن يفلت منها، خاصة بعد الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية عقب إعلان نيويورك، وما تشهده المنطقة من اتفاقيات عسكرية وتحركات نحو الناتو العربي".وأضاف أبو بكر أن "هناك خروجًا أوروبيًا عن الرؤية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية"، مستدلًا باعتراف بريطانيا وفرنسا وغيرهما بالدولة الفلسطينية.وأكد أبو بكر أن "ذلك سيضرب الإنجاز الأكبر لترامب في حقبته الأولى، وهو إنجاز التطبيع العربي الإسرائيلي، الذي يسعى لاستكماله في فترته الحالية عبر فرض تطبيع سعودي إسرائيلي، حيث أن الضم وما سيترتب عليه من مواقف دولية أوروبية قوية، سيجعل منه سابقة قانونية تاريخية تقلق المجتمع الدولي، وسيُظهر القانون الدولي وكأنه حبر على ورق، ويصبح سابقة يتم استنساخها من قبل دول أخرى في العالم".واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن هذه التصريحات "تندرج في سياق الكذب الإعلامي"، مستشهدًا بـ"اعتراف ترامب بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وإرساله مؤخرًا وزير خارجيته لافتتاح نفق وموقع استيطاني بالقرب من المسجد الأقصى".وصرح ترامب الخميس الماضي، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية وتحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك ".هذا وصرح الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه أجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع في قطاع غزة.وفي وقت سابق، قدم ترامب برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.ونقل الموقع عن مصادر مطّلعة، أن ترامب شدد خلال اللقاء على "ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل"، محذرًا من أن "استمرار النزاع يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا".
أكد المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يخص وقف ضم إسرائيل للضفة الغربية، "تندرج في سياق الاستهلاك الإعلامي أولًا، وحماية المصالح الإسرائيلية ثانيًا".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "هذه التصريحات تأتي في محاولة لاستعادة واشنطن زمام المبادرة الدولية، قبل أن يفلت منها، خاصة بعد الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية عقب إعلان نيويورك، وما تشهده المنطقة من اتفاقيات عسكرية وتحركات نحو الناتو العربي
وأضاف أبو بكر أن "هناك خروجًا أوروبيًا عن الرؤية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية"، مستدلًا باعتراف بريطانيا وفرنسا وغيرهما بالدولة الفلسطينية.
وأوضح أبو بكر أن "ترامب لا يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية على أرض الواقع، بينما يعارض الإعلان الرسمي للضم، حيث يكون لهذا الضم تداعياته على الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال عقوبات أوروبية محتملة، أو تجميد الاتفاقيات الإبراهيمية من قبل الدول العربية في حال أقدمت إسرائيل على الضم".
وأكد أبو بكر أن "ذلك سيضرب الإنجاز الأكبر لترامب في حقبته الأولى، وهو إنجاز التطبيع العربي الإسرائيلي، الذي يسعى لاستكماله في فترته الحالية عبر فرض تطبيع سعودي إسرائيلي، حيث أن الضم وما سيترتب عليه من مواقف دولية أوروبية قوية، سيجعل منه سابقة قانونية تاريخية تقلق المجتمع الدولي، وسيُظهر القانون الدولي وكأنه حبر على ورق، ويصبح سابقة يتم استنساخها من قبل دول أخرى في العالم".
واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن هذه التصريحات "تندرج في سياق الكذب الإعلامي"، مستشهدًا بـ"اعتراف ترامب بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل
وإرساله مؤخرًا وزير خارجيته لافتتاح نفق وموقع استيطاني بالقرب من المسجد الأقصى".
وشدد على أن "ترامب يدعم على أرض الواقع ويحاول شرعنة عمليات تهويد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، مشيرًا إلى تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، التي "تتحدث عن الاستيطان باعتباره شرعيا، ودعمه للبناء الاستيطاني في الضفة، ما يعني أن ترامب يدعم فعليًا ضم الضفة الغربية، لكن بشكل صامت وزاحف، بينما يعارض الإعلان الرسمي حماية للمصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة".
وصرح ترامب الخميس الماضي، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية وتحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك ".
هذا وصرح الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه أجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قدم ترامب برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة
، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.
وأوضح الموقع أن "هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها، التي يقدمها ترامب، لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين".
ونقل الموقع عن مصادر مطّلعة، أن ترامب شدد خلال اللقاء على "ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل"، محذرًا من أن "استمرار النزاع يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا".