عربي
بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك ".وفي وقت سابق، قدم ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين.وتتضمن الخطة مبادئ رئيسية تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، إقامة آلية حكم خالية من سيطرة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية تجمع بين فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

21:08 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 21:15 GMT 25.09.2025)
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك ".
هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنه اجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في قطاع غزة.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
ترامب يلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية
21 يناير, 00:42 GMT
وفي وقت سابق، قدم ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن ترامب شدد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، محذرًا من أن استمرار النزاع يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا.
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
إعلام: ترامب يكشف عن خطة غير مسبوقة لإنهاء حرب غزة
06:59 GMT
وتتضمن الخطة مبادئ رئيسية تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، إقامة آلية حكم خالية من سيطرة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية تجمع بين فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية.
كما تتضمن الخطة تمويلًا من دول عربية وإسلامية لدعم إعادة إعمار القطاع وإدارته، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
خطة ترامب في غزة.. ما أهميتها والعقبات التي تواجهها وإمكانية نجاحها لوقف الحرب؟
18:30 GMT
ودعا ترامب القادة العرب والمسلمين إلى دعم هذه المبادئ والالتزام بالمشاركة في تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
