ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
2025-09-25T21:08+0000
2025-09-25T21:08+0000
2025-09-25T21:15+0000
ترامب
دونالد ترامب
أخبار فلسطين اليوم
العالم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769df75f2060e0ac65352769ab61607e.jpg
غزة
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
21:08 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 21:15 GMT 25.09.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك ".
هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنه اجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قدم ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن ترامب شدد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، محذرًا من أن استمرار النزاع يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا.
وتتضمن الخطة مبادئ رئيسية تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة
، إقامة آلية حكم خالية من سيطرة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية تجمع بين فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية.
كما تتضمن الخطة تمويلًا من دول عربية وإسلامية لدعم إعادة إعمار القطاع وإدارته، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية.
ودعا ترامب القادة العرب والمسلمين إلى دعم هذه المبادئ والالتزام بالمشاركة في تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة
، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.