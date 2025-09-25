https://sarabic.ae/20250925/خطة-ترامب-في-غزة-ما-أهميتها-والعقبات-التي-تواجهها-وإمكانية-نجاحها-لوقف-الحرب؟-1105269197.html

خطة ترامب في غزة.. ما أهميتها والعقبات التي تواجهها وإمكانية نجاحها لوقف الحرب؟

تناولت وسائل الإعلام الدولية، خطة أمريكية طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع زعماء العرب والدول الإسلامية، تتكون من 21 بندًا، فيما رحبت بلدان...

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين.ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن ترامب شدد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، محذرًا من أن استمرار النزاع يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا.وقال مراقبون إن أي خطة توقف الحرب وتنهي العدوان الإسرائيلي مهمة في هذا التوقيت، بيد أن البنود التي تضمنتها مبادرة ترامب تواجه الكثير من العراقيل، أبرزها رفض اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وقف الحرب، وكذلك محاولات إسرائيل لفصل الضفة عن غزة، وعدم وضوح دور السلطة و"حماس" في اليوم التالي.تهديدات حقيقيةأكد خبير الشؤون الإسرائيلية، خليل أبو كرش، أن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما زالت غير واضحة المعالم بشكل رسمي، وهناك أحاديث إعلامية تتناول رؤية أمريكية من 21 نقطة، يعتقد أنها قد تفضي إلى إنهاء الحرب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن ما تم تسريبه وظهر للعلن من عناصر هذه الخطة قد يكون مهمًا ويساهم في الدفع نحو إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية لليوم التالي. لكنه حذر من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمريكيون عن خطة ورؤية، مشيرًا إلى أن الخطر يكمن في مدى جدية التطبيق.وأوضح أبو كرش أن بعض العناصر المذكورة في الخطة تبدو متعارضة مع رؤية اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو. وتساءل عن إمكانية تواجد قوات عربية وتمويل إعادة الإعمار والبناء في غزة في ظل غياب جدول زمني محدد لإنهاء الحرب، مؤكدًا أنه من غير الممكن تواجد قوات عربية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في آن واحد.وأشار إلى وجود شرط عربي يرفض البدء في إعادة الإعمار دون ضمانة حقيقية بعدم تكرار الإجراءات الإسرائيلية العدوانية، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي لا يزال بحاجة إلى تبلور أكثر وضوحًا.وفيما يتعلق بقضية الرهائن، قال إن الإسرائيليين يتحدثون عن عودة الرهائن بينما تسعى "حماس" إلى تأمين مكانتها في اليوم التالي، مما يهدد الخطة بعدم قبولها من قبل الحركة.ولفت إلى وجود تهديدات رئيسية تواجه الخطة؛ منها اليمين المتطرف في إسرائيل الذي لا يرغب في إنهاء الحرب، ولا يريد الانسحاب من قطاع غزة، ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين، وكذلك من حركة حماس، التي يتحدث الجميع عن عدم وجودها في اليوم التالي، مما يقلل من فرص نجاح الخطة الأمريكية.وفي المقابل، أكد أبو كرش وجود قوة دافعة كبيرة لهذه الخطة، تتمثل في الإجماع الدولي على الاعتراف بدولة فلسطين، والتوافق العربي الإسلامي الواسع على ضرورة إنهاء هذه الحرب. ويرى أن هذا الضغط قد يدفع إسرائيل إلى إعادة النظر، ويوجه رسالة لأمريكا بأن السياسة الإسرائيلية تزيد من عزلة إسرائيل والولايات المتحدة عن مسار السلام في الشرق الأوسط.كما أشار إلى تهديد آخر يتعلق بتطبيق الخطة، وهو رغبة إسرائيل في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة جغرافيًا وسياسيًا، مما يشكل عامل تهديد كبير، خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية في الضفة، من استيطان وسلب للأراضي وإقامة حواجز. واختتم بقوله إن هناك رغبة إسرائيلية في منع وجود السلطة الفلسطينية في اليوم التالي، مما يزيد من تعقيد المشهد ويقلل من فرص نجاح الخطة الأمريكية.تطبيق عمليمن جانبه، قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات الـ 21 نقطة، التي قُدّمت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تندرج في سياق المساعي الأمريكية للحد من العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل.وأضاف لـ "سبوتنيك"، أن هذه العزلة تأتي نتيجة استمرار الحرب على غزة والتعاطف العالمي الكبير مع الواقع الإنساني المتردي في القطاع، بما في ذلك التصعيد والقتل والتجويع وإغلاق المعابر الإنسانية وتدمير معالم مدينة غزة وتهجير سكانها.وتابع موضحًا أن خطة ترامب تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواصل العديد من دول العالم، خاصة الأوروبية، الاعتراف بدولة فلسطين، مما يضع إسرائيل في موقف حرج من العزلة الدولية، وهو ما لا ترغب فيه الإدارة الأمريكية.وأشار إلى أن الخطة جاءت متزامنة مع موجة الاعترافات المتلاحقة من المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، والتفاعل الكبير مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.وذكر أبو عطيوي أن المصادر المطلعة التي صرّحت لوسائل الإعلام أفادت بأن المقترحات الأمريكية تمثل في جوهرها تنويعًا لأفكار نوقشت خلال الأشهر الستة الماضية، وتتضمن تحديثات لأفكار وطروحات سابقة لكوشنر وبلير.وبين أن المبادئ الأساسية للمقترحات الأمريكية تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، ووقف إطلاق نار دائم، وانسحاب تدريجي لإسرائيل من كامل قطاع غزة، بالإضافة إلى خطة لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة بدون مشاركة حماس، كما تتضمن الخطة أيضًا إنشاء قوة أمنية فلسطينية تضم قوات من دول عربية ومسلمة، وتوفير الدعم المالي للإدارة الجديدة في قطاع غزة لأغراض إعادة الإعمار.وأكد أن خطة ترامب تأتي في ظل الاعتراف الدولي المتواصل بالدولة الفلسطينية، مما يعني أنها خطوة استباقية للتخفيف من حدة الانتقاد العالمي، وخاصة الأوروبي، تجاه الانحياز الأمريكي الواضح لإسرائيل في تصعيدها المستمر على الأراضي الفلسطينية، وبالأخص استمرار الحرب على قطاع غزة. ولفت إلى أن ترامب أعلن مرارًا عن عزمه على وقف الحرب على غزة، إلا أنه لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع حتى اللحظة، بل إن الواقع الإنساني يزداد صعوبة، خاصة في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة وتهجير سكانها وتدمير معالمها.وشدد على أن الخطة لمستقبل غزة تحتاج إلى أفعال لا مجرد تصريحات وأقوال، وتحتاج إلى تطبيق عملي عاجل يعترف إنسانيًا بما يعانيه قطاع غزة يوميًا من تصعيد عسكري وقتل وتجويع وتشديد للحصار وإغلاق للمعابر والمنافذ الإنسانية، فضلاً عن التهجير والنزوح المتكرر لآلاف العائلات.وشدد على ضرورة أن تأخذ الخطة في المقام الأول من الأهمية والاعتبار الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحياة من خلال وقف كافة أشكال التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف الحرب على غزة، وأن يعلن ترامب اعترافه الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة. وأوضح أن ذلك يمكن أن يتم من خلال إعلان انطلاق مؤتمر فلسطيني عربي عالمي يؤدي إلى حل الدولتين وإنهاء الصراع في مدة زمنية محددة.وأنهى حديثه قائلًا: "إذا لم تضع في رؤيتها وتصورها حرية الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة، فإن كل ما هو مطروح يتساوق مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي، لأن الجوهر والأساس في المسألة هو تنفيذ مشروع حل الدولتين الذي نصت عليه المواثيق والقوانين الدولي".تفاصيل الخطةوعبر ستيف ويتكوف عن تفاؤله، قائلاً: "نحن واثقون من إمكانية تحقيق اختراق خلال الأيام المقبلة".وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.وتتضمن الخطة مبادئ رئيسية تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، إقامة آلية حكم خالية من سيطرة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية تجمع بين فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية.كما تتضمن الخطة تمويلًا من دول عربية وإسلامية لدعم إعادة إعمار القطاع وإدارته، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية.ودعا ترامب القادة العرب والمسلمين إلى دعم هذه المبادئ والالتزام بالمشاركة في تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.

