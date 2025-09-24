https://sarabic.ae/20250924/اجتماع-ترامب-وقادة-الدول-العربية-والإسلامية-ما-أهدافه-وأهميته-وهل-يضع-حدا-للحرب-في-غزة؟-1105220011.html

اجتماع ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية.. ما أهدافه وأهميته وهل يضع حدا للحرب في غزة؟

اجتماع ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية.. ما أهدافه وأهميته وهل يضع حدا للحرب في غزة؟

سبوتنيك عربي

قال مراقبون إن لقاء ترامب مع الدول العربية والإسلامية، ناقش وقف الحرب في قطاع غزة، وإمكانية عقد هدنة طويلة لتسليم الأسرى وإنهاء المعارك. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T18:39+0000

2025-09-24T18:39+0000

2025-09-24T18:39+0000

فلسطين المحتلة

إسرائيل

دونالد ترامب

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg

وأكد المراقبون على ضرورة عودة الوساطة المصرية والقطرية، حيث أن الرئيس الأمريكي لا يهمه سوى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، بيد أنه من الضروري وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من كامل القطاع، ووقف مخططات التهجير.وعقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في تلك القمة قد أصدروا بيانا، أوضحوا من خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بادر بعقد هذا الاجتماع.وأكدت الخارجية المصرية في بيانها على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع الذي عقد، مساء أمس الثلاثاء، قد عبر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم.وأبرز القادة الوضع المأساوي في غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة في القطاع، إضافة إلى عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل.وجدد الحضور التأكيد على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والأسرى والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.وشدد الحضور، بحسب بيان الخارجية المصرية، على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار وضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس المحتلة مع إعلانهم دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.عودة جهود الوساطةاعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، ماهر صافي، بأن الهدف من الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية، في الأمم المتحدة، محاولة إيجاد حل سياسي يُوقف العدوان والحرب في قطاع غزة.وأكد صافي لـ "سبوتنيك"، أن إنهاء الحرب في غزة يمثل مطلبًا عربيًا يفوق في أهميته الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وأضاف أن ما يهم ترامب أولاً وأخيرًا هو ضمان إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس وإنهاء حكم حماس، وهو ما يطلبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفيما يتعلق بجهود الوساطة، أشار إلى ضرورة عودة الدور الإيجابي للوساطة المصرية والقطرية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في ملف الأسرى وإرساء هدنة دائمة إلا بوجود هذين الوسيطين.واختتم صافي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يُعد مهمًا لتعزيز الدعم الدولي لإنهاء الحرب ووقف الإبادة والتدمير في غزة، وتحقيق حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين ووقف التهجير.هدنة طويلةأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، لا تزال شحيحة للغاية.وأضاف لـ "سبوتنيك"، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاجتماع اقتصر على تصريح مقتضب من ترامب وصف فيه اللقاء بـ "العظيم"، بينما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بأنه "مهم". ومع ذلك، لم تتوفر أي تفاصيل دقيقة حول ما دار في الاجتماع.وذكر الرقب أن المملكة العربية السعودية طالبت الولايات المتحدة بتبني "بيان نيويورك"، الذي يهدف إلى وقف الحرب وتحقيق سلام دائم في المنطقة، بالإضافة إلى حل الدولتين. كما طُرح خلال الاجتماع رؤى تتعلق بهدنة طويلة الأمد تتضمن وقفًا شاملاً للحرب على قطاع غزة.وأوضح أن هذه الأفكار، رغم شح المعلومات، قد تم طرحها في الاجتماع، وينتظر لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة هذه الأفكار وغيرها، والبدء في ترتيبات لاحقة بالتنسيق مع الدول المعنية.ولفت الرقب إلى مشاركة دول مثل باكستان وإندونيسيا في الاجتماع، رغم بعدهما عن الأزمة، مشيرًا إلى أن ترامب قد يكون يمتلك فكرة التهجير في ذهنه، خاصةً أنه سبق وطرح فكرة تهجير الفلسطينيين إلى إندونيسيا، وهو ما طرحته أيضًا إدارة نتنياهو.شارك في الاجتماع الذي استضافه الرئيس ترامب، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا، ورؤساء وزراء مصر وباكستان.جاء الاجتماع في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة.وأشار ترامب إلى أن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان عظيماً ويمثل "أهم اجتماع لي على الإطلاق".وكشف ترامب في بداية الاجتماع إلى أن "هذا الاجتماع سيكون مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن".

https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-لقاء-قادة-دول-عربية-وإسلامية-مع-ترامب-1105215938.html

https://sarabic.ae/20250924/إرسال-قوات-عسكرية-إلى-غزة-مقترح-للسلام-في-القطاع-قدمه-ترامب-لقادة-دول-عربية-في-نيويورك-1105195810.html

https://sarabic.ae/20250924/العاهل-الإسباني-ما-يجري-في-قطاع-غزة-هو-عار-على-المجتمع-الدولي-1105208884.html

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة, إسرائيل, دونالد ترامب, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, تقارير سبوتنيك