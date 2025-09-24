https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-لقاء-قادة-دول-عربية-وإسلامية-مع-ترامب-1105215938.html

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب

عقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في تلك القمة قد أصدروا بيانا، أوضحوا من خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بادر بعقد هذا الاجتماع.وأكدت الخارجية المصرية في بيانها على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع الذي عقد، مساء أمس الثلاثاء، قد عبر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم.وأبرز القادة الوضع المأساوي في غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة في القطاع، إضافة إلى عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل.وجدد الحضور التأكيد على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والأسرى والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.وشدد الحضور، بحسب بيان الخارجية المصرية، على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار وضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس المحتلة مع إعلانهم دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.شارك في الاجتماع الذي استضافه الرئيس ترامب، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا، ورؤساء وزراء مصر وباكستان.جاء الاجتماع في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".وكان ترامب قد شن هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.

