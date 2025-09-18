عربي
الخارجية المصرية: وزير الخارجية ناقش مع ويتكوف الأوضاع في غزة والملف النووي الإيراني
ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، ركز الاتصال على الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في تداعيات إنسانية كارثية على سكان القطاع. وحذر عبد العاطي من المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، معتبراً إياها تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية. كما دعا الوزير إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الاستقرار.وعلى صعيد الملف النووي الإيراني، ناقش الطرفان الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة يوم الثلاثاء قبل الماضي، والذي يمثل خطوة لاستئناف التعاون بعد التوترات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على إيران. وأطلع عبد العاطي المبعوث الأمريكي على آخر الاتصالات مع الجانب الإيراني، مشدداً على جهود مصر لخفض التصعيد، تأجيل تفعيل العقوبات الأممية، ودعم استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.ووقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء قبل الماضي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، الثلاثاء قبل الماضي.
الخارجية المصرية: وزير الخارجية ناقش مع ويتكوف الأوضاع في غزة والملف النووي الإيراني

18.09.2025
جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطى وزير الخارجية المصري و“ستيف ويتكوف” المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط اليوم الخميس، وذلك فى إطار الاتصالات الدورية لمتابعة التطورات فى قطاع غزة والملف النووى الإيرانى، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، ركز الاتصال على الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في تداعيات إنسانية كارثية على سكان القطاع.
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
إيران تحذر من نقل معلومات نووية لإسرائيل وتعرض خفض التخصيب بشرط اتفاق شامل
1 سبتمبر, 20:28 GMT
وحذر عبد العاطي من المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، معتبراً إياها تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشارعبد العاطي إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير تحت أي ذريعة، مؤكداً ضرورة بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
كما دعا الوزير إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الاستقرار.
وعلى صعيد الملف النووي الإيراني، ناقش الطرفان الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة يوم الثلاثاء قبل الماضي، والذي يمثل خطوة لاستئناف التعاون بعد التوترات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على إيران.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، صورة من الأرشيف يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
جواد ظريف: أوروبا قصرت في تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي
29 أغسطس, 09:56 GMT
وأطلع عبد العاطي المبعوث الأمريكي على آخر الاتصالات مع الجانب الإيراني، مشدداً على جهود مصر لخفض التصعيد، تأجيل تفعيل العقوبات الأممية، ودعم استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
ووقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء قبل الماضي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن عراقجي وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".
ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، الثلاثاء قبل الماضي.
