إرسال قوات عسكرية إلى غزة... مقترح للسلام في القطاع قدمه ترامب لقادة دول عربية في نيويورك

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg

وأشار ترامب إلى أن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان عظيماً ويمثل "أهم اجتماع لي على الإطلاق".وكشف ترامب في بداية الاجتماع إلى أن "هذا الاجتماع سيكون مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن".وكشف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي خلال اللقاء أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية.ترامب يقترح خطة للسلام في غزةقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لصحافيين يوم الإثنين الماضي، إن ترامب سيعقد اجتماعا مع السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماع سيتناول وضع غزة.وأفاد موقع "أكسيوس"، في وقت سابق، أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.وأفاد الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة، للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.وقالت الدول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، لكن إسرائيل أكدت أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة للتطرف".وأكد ترامب خلال كلمته على ضرورة إنهاء الحرب في غزة فورًا وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.وقال: "يجب أن ننهي الحرب في غزة فورًا، يجب أن نوقفها، يجب أن نفعل ذلك، يجب أن نبدأ المفاوضات فورًا، يجب أن نتفاوض على السلام، يجب أن نعيد الرهائن".وشن ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".ترامب: الوضع في غزة "مروع" ويجب وقف هذا "الكابوس"

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

