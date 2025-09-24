https://sarabic.ae/20250924/إرسال-قوات-عسكرية-إلى-غزة-مقترح-للسلام-في-القطاع-قدمه-ترامب-لقادة-دول-عربية-في-نيويورك-1105195810.html
إرسال قوات عسكرية إلى غزة... مقترح للسلام في القطاع قدمه ترامب لقادة دول عربية في نيويورك
إرسال قوات عسكرية إلى غزة... مقترح للسلام في القطاع قدمه ترامب لقادة دول عربية في نيويورك
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T08:16+0000
2025-09-24T08:16+0000
2025-09-24T08:16+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg
وأشار ترامب إلى أن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان عظيماً ويمثل "أهم اجتماع لي على الإطلاق".وكشف ترامب في بداية الاجتماع إلى أن "هذا الاجتماع سيكون مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن".وكشف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي خلال اللقاء أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية.ترامب يقترح خطة للسلام في غزةقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لصحافيين يوم الإثنين الماضي، إن ترامب سيعقد اجتماعا مع السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماع سيتناول وضع غزة.وأفاد موقع "أكسيوس"، في وقت سابق، أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.وأفاد الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة، للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.وقالت الدول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، لكن إسرائيل أكدت أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة للتطرف".وأكد ترامب خلال كلمته على ضرورة إنهاء الحرب في غزة فورًا وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.وقال: "يجب أن ننهي الحرب في غزة فورًا، يجب أن نوقفها، يجب أن نفعل ذلك، يجب أن نبدأ المفاوضات فورًا، يجب أن نتفاوض على السلام، يجب أن نعيد الرهائن".وشن ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".ترامب: الوضع في غزة "مروع" ويجب وقف هذا "الكابوس"
https://sarabic.ae/20250923/باحث-متخصص-في-الشأن-الأمريكي-ترامب-زعزع-ثقة-الأمم-المتحدة-بنفسها-واتهمها-بالتقصير-1105185518.html
https://sarabic.ae/20250924/ملك-الأردن-بينما-نعمل-لحل-الصراع-في-غزة-لا-نريد-أن-نرى-صراعا-آخر-يندلع-في-الضفة-الغربية-1105194707.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e029baa7693e09a4bc76999884e7ce85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة
إرسال قوات عسكرية إلى غزة... مقترح للسلام في القطاع قدمه ترامب لقادة دول عربية في نيويورك
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأشار ترامب إلى أن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان عظيماً ويمثل "أهم اجتماع لي على الإطلاق".
وكشف ترامب في بداية الاجتماع إلى أن "هذا الاجتماع سيكون مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن".
وذكرت قناة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية عن أردوغان قوله خلال اللقاء إنه لا توجد حرب في غزة "بل غزو وإبادة جماعية"، مؤكدا أن ما يجري في القطاع هو "قتل وتدمير وتهجير قسري للفلسطينيين".
وكشف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي خلال اللقاء أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية.
ترامب يقترح خطة للسلام في غزة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لصحافيين يوم الإثنين الماضي، إن ترامب سيعقد اجتماعا مع السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماع سيتناول وضع غزة.
وأفاد موقع "أكسيوس"، في وقت سابق، أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.
وعلاوة على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة وإنهاء الحرب، توقع "أكسيوس" أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب دون مشاركة حركة حماس.
وأفاد الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة، للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.
وألقى ترامب كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، بعد يوم من اجتماع عشرات من قادة العالم في الأمم المتحدة دعما لقيام دولة فلسطينية. وهو تحول دبلوماسي تاريخي بعد قرابة عامين من حرب غزة، لكنه يواجه مقاومة شرسة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقالت الدول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، لكن إسرائيل أكدت أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة للتطرف".
وأكد ترامب خلال كلمته على ضرورة إنهاء الحرب في غزة فورًا وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وقال: "يجب أن ننهي الحرب في غزة فورًا، يجب أن نوقفها، يجب أن نفعل ذلك، يجب أن نبدأ المفاوضات فورًا، يجب أن نتفاوض على السلام، يجب أن نعيد الرهائن".
وأضاف ترامب: أعمل لوقف إطلاق النار في غزة، وللأسف "حماس" رفضت بشكل متكرر عروض السلام.
وشن ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".