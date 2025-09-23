باحث متخصص في الشأن الأمريكي: ترامب زعزع ثقة الأمم المتحدة بنفسها واتهمها بالتقصير

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث متخصص في الشأن الأمريكي: ترامب زعزع ثقة الأمم المتحدة بنفسها واتهمها بالتقصير
باحث متخصص في الشأن الأمريكي: ترامب زعزع ثقة الأمم المتحدة بنفسها واتهمها بالتقصير
سبوتنيك عربي
علّق الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي والمحاضر غير المتفرغ في برنامج الدبلوماسية العامة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، بشار جرار، على كلمة الرئيس الأمريكي،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T19:31+0000
2025-09-23T19:31+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
وأشار جرار في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "ما قام به ترامب يعد سابقة، إذ لم يسبق أن انتقد أي رئيس في العالم الأمم المتحدة من على منبرها، باستثناء الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وزعزع ثقتها بنفسها باتهامها بالتقصير في تسوية النزاعات الدولية".وأوضح جرار أن "الرسالة التي أراد ترامب إيصالها من على منبر الأمم المتحدة، هي أن ما أنجزته إدارته في 7 أشهر فشلت إدارة بايدن في تحقيقه بأربع سنوات، داعيا الزعماء إلى التلاقي مع الولايات المتحدة، ومؤكدا اهتمامه بأمن أوروبا، والملفات الجمركية، والبيئة، والهجرة، والفرص في الشرق الأوسط لبناء واقع جديد ومختلف".وأضاف أن "اعتراف ترامب بما سيجري خلف الكواليس مع قادة عرب ومسلمين بشأن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يشي بإمكانية التوصل إلى خواتيم لهذا الملف، بدءا بإنهاء حرب غزة ثم الانتقال إلى اليوم التالي".وختم جرار معتبرا أن "ميزة ترامب تكمن في مواقفه الحاسمة، مثل انسحابه من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تناقض مبادئها كمنظمة الصحة العالمية، وإشارته إلى استخدام السلاح البيولوجي تحت غطاء الأبحاث العلمية"، مؤكدا أن "ما يملكه من شجاعة أدبية وصراحة يتجاوز حدود البروتوكول المعروف لدى الرؤساء".وفي وقت سابق من اليوم، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم
حصري
علّق الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي والمحاضر غير المتفرغ في برنامج الدبلوماسية العامة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، بشار جرار، على كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الأمم المتحدة، وتصريحه بأن "السلام الذي تحقق خلال فترته الرئاسية الأولى انهار ليفسح المجال أمام أعظم الأزمات".
وأشار جرار في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "ما قام به ترامب يعد سابقة، إذ لم يسبق أن انتقد أي رئيس في العالم الأمم المتحدة من على منبرها، باستثناء الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وزعزع ثقتها بنفسها باتهامها بالتقصير في تسوية النزاعات الدولية".

ورأى أن "الأمم المتحدة فشلت فشلا ذريعا في ملفات كبرى"، وأن "إعلان ترامب أنه أنهى 7 حروب في 7 أشهر يكفي لإظهار ضعفها"، فضلا عن "اتهامها بالتورط في إنفاق أموال أسهمت في خلق أزمات للهجرة والحدود"، محذرا من "انهيارها إذا استمرت على هذا النهج".

وأوضح جرار أن "الرسالة التي أراد ترامب إيصالها من على منبر الأمم المتحدة، هي أن ما أنجزته إدارته في 7 أشهر فشلت إدارة بايدن في تحقيقه بأربع سنوات، داعيا الزعماء إلى التلاقي مع الولايات المتحدة، ومؤكدا اهتمامه بأمن أوروبا، والملفات الجمركية، والبيئة، والهجرة، والفرص في الشرق الأوسط لبناء واقع جديد ومختلف".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب
16:15 GMT
وأضاف أن "اعتراف ترامب بما سيجري خلف الكواليس مع قادة عرب ومسلمين بشأن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يشي بإمكانية التوصل إلى خواتيم لهذا الملف، بدءا بإنهاء حرب غزة ثم الانتقال إلى اليوم التالي".

واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "ربط الأمن القومي بملفي الهجرة والحدود هو ما أعاد ترامب إلى البيت الأبيض، من خلال تسليط الضوء على خطورة عصابات تهريب البشر والمخدرات والأسلحة وأهمية ضبط الحدود".

وختم جرار معتبرا أن "ميزة ترامب تكمن في مواقفه الحاسمة، مثل انسحابه من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تناقض مبادئها كمنظمة الصحة العالمية، وإشارته إلى استخدام السلاح البيولوجي تحت غطاء الأبحاث العلمية"، مؤكدا أن "ما يملكه من شجاعة أدبية وصراحة يتجاوز حدود البروتوكول المعروف لدى الرؤساء".
وفي وقت سابق من اليوم، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم
