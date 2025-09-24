https://sarabic.ae/20250924/إعلام-إسرائيلي-ترامب-يعرض-خطته-للسلام-في-الشرق-الأوسط-وغزة-على-عدد-من-القادة-العرب-1105221359.html

إعلام إسرائيلي: ترامب يعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وقطاع غزة على عدد من القادة العرب. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس ترامب عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب.وأعرب ويتكوف عن أمله في الإعلان عن إنجاز كبير خلال الأيام المقبلة، ومحاولة تحقيق أي اختراق ما بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي عرض خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.وفي السياق نفسه، عقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في تلك القمة قد أصدروا بيانا، أوضحوا من خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بادر بعقد هذا الاجتماع.وأكدت الخارجية المصرية في بيانها على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع الذي عقد، مساء أمس الثلاثاء، قد عبر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم.وأبرز القادة الوضع المأساوي في غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة في القطاع، إضافة إلى عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل.وشدد الحضور، بحسب بيان الخارجية المصرية، على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار وضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس المحتلة مع إعلانهم دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.شارك في الاجتماع الذي استضافه الرئيس ترامب، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا، ورؤساء وزراء مصر وباكستان.جاء الاجتماع في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".

