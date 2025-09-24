إعلام إسرائيلي: ترامب يعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/إعلام-إسرائيلي-ترامب-يعرض-خطته-للسلام-في-الشرق-الأوسط-وغزة-على-عدد-من-القادة-العرب-1105221359.html
إعلام إسرائيلي: ترامب يعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب
إعلام إسرائيلي: ترامب يعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وقطاع غزة على عدد من القادة العرب. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T18:55+0000
2025-09-24T18:55+0000
دونالد ترامب
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769df75f2060e0ac65352769ab61607e.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس ترامب عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب.وأعرب ويتكوف عن أمله في الإعلان عن إنجاز كبير خلال الأيام المقبلة، ومحاولة تحقيق أي اختراق ما بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي عرض خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.وفي السياق نفسه، عقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في تلك القمة قد أصدروا بيانا، أوضحوا من خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بادر بعقد هذا الاجتماع.وأكدت الخارجية المصرية في بيانها على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع الذي عقد، مساء أمس الثلاثاء، قد عبر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم.وأبرز القادة الوضع المأساوي في غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة في القطاع، إضافة إلى عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل.وشدد الحضور، بحسب بيان الخارجية المصرية، على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار وضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس المحتلة مع إعلانهم دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.شارك في الاجتماع الذي استضافه الرئيس ترامب، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا، ورؤساء وزراء مصر وباكستان.جاء الاجتماع في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".
https://sarabic.ae/20250924/رئيس-الوزراء-المصري-بدأنا-تدريب-قوات-فلسطينية-استعدادا-لليوم-التالي-لحرب-غزة-1105213733.html
https://sarabic.ae/20250924/اجتماع-ترامب-وقادة-الدول-العربية-والإسلامية-ما-أهدافه-وأهميته-وهل-يضع-حدا-للحرب-في-غزة؟-1105220011.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3506f690ec43198e887855d28444c6f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
دونالد ترامب, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

إعلام إسرائيلي: ترامب يعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب

18:55 GMT 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وقطاع غزة على عدد من القادة العرب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس ترامب عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب.
وأعرب ويتكوف عن أمله في الإعلان عن إنجاز كبير خلال الأيام المقبلة، ومحاولة تحقيق أي اختراق ما بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي عرض خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
رئيس الوزراء المصري: بدأنا تدريب قوات فلسطينية استعدادا لليوم التالي لحرب غزة
15:37 GMT
وفي السياق نفسه، عقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في تلك القمة قد أصدروا بيانا، أوضحوا من خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بادر بعقد هذا الاجتماع.
وأكدت الخارجية المصرية في بيانها على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع الذي عقد، مساء أمس الثلاثاء، قد عبر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم.
وأبرز القادة الوضع المأساوي في غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة في القطاع، إضافة إلى عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل.
وشدد الحضور، بحسب بيان الخارجية المصرية، على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار وضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس المحتلة مع إعلانهم دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
شارك في الاجتماع الذي استضافه الرئيس ترامب، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا، ورؤساء وزراء مصر وباكستان.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
اجتماع ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية.. ما أهدافه وأهميته وهل يضع حدا للحرب في غزة؟
18:39 GMT
جاء الاجتماع في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала