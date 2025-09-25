https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-المصري-يرحب-بمبادرة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105255494.html

الرئيس المصري يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمبادرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب في قطاع غزة، معربا عن تطلعه إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في القاهرة أهمية تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وجدد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.كما شدد الرئيس المصري على أن "السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة، وأن التاريخ أثبت أن الصراعات لا تخدم أي طرف، خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من نزاعات أنهكت شعوبها، مما يحمّل دولها، وعلى رأسها مصر، مسؤولية كبيرة في حماية السلام وترسيخه"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، استعرض رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اللقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نتائج مشاركته، نيابة عنه، في افتتاح الشق رفيع المستوى من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر "حل الدولتين" بمقر المنظمة في نيويورك، وحضوره الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.كما أشار إلى أن "اعتراف عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" شكّل حدثا تاريخيا عزز الزخم الدولي لصالح القضية الفلسطينية، وسط توافق واسع على رفض الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ومحاولات فرض الأمر الواقع".وشدد رئيس الوزراء المصري على أن "كلمة مصر في المؤتمر جددت ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن التسوية لن تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، ومواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لدفع جهود حل الدولتين.وبشأن الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول غزة، أوضح مصطفى مدبولي أن "ترامب شدد على رفض استمرار الحرب، وأعلن أن واشنطن عازمة على إنهائها عبر خارطة طريق واضحة لوقفها الفوري، مع إمكانية تنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه".وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.وتتضمن الخطة مبادئ رئيسية تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، إقامة آلية حكم خالية من سيطرة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية تجمع بين فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية.كما تتضمن الخطة تمويلًا من دول عربية وإسلامية لدعم إعادة إعمار القطاع وإدارته، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية.ودعا ترامب القادة العرب والمسلمين إلى دعم هذه المبادئ والالتزام بالمشاركة في تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 65 ألف فلسطيني وأكثر من 167 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.

