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ترامب يلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية
ترامب يلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب ألغي عقوبات الرئيس السابق جو بايدن على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T00:42+0000
2025-01-21T00:42+0000
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يأتي ذلك عقب وصول دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض لمباشرة مهامه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية.وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، بأن "أمريكا فرضت عقوبات على ناشط يميني إسرائيلي وكيانين، لدورهم في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية".وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "وزارة الخارجية أدرجت، بن تسيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة شارك أعضاؤها في أعمال عنف، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين".وأشارت الوزارة إلى أن "الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، هي صندوق جبل الخليل وشلوم أسرايخ، اللذان أسسا حملات جمع للتبرعات، نيابة عن ينون ليفي، وديفيد حاي تشاسداي".يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن، مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي فرض للمرة الأولى عقوبات على 4 إسرائيليين وكيانين إسرائيليين، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية.وذكر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنه "بعد هجمات "حماس"، زاد عنف المستوطنين (ضد السكان الفلسطينيين) بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الأوروبي فرض قيود على 6 أشخاص متورطين، 4 مستوطنين ومنظمتين".وتشمل الكيانات المدرجة في القائمة، جماعة "ليهافا" اليمينية المتطرفة وجماعة "شباب التلال" المتطرفة، التي شارك أعضاؤها في هجمات ضد الفلسطينيين، في عامي 2015 و2023، حسبما جاء في بيان المجلس الأوروبي.وذكر البيان كذلك أن "قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، تشمل حاليا 108 أشخاص طبيعيين واعتباريين و28 كيانا من دول مختلفة"، مضيفة أنهم يخضعون لتجميد أصولهم، وممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك من الحصول على أموال أو موارد اقتصادية من الكتلة الأوروبية.وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد يعمل على فرض عقوبات على الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
https://sarabic.ae/20240720/أمريكا-تدرس-فرض-عقوبات-على-سموتريتش-وبن-غفير-لمسؤوليتهما-عن-بناء-المستوطنات-غير-القانونية-1090964171.html
https://sarabic.ae/20231203/إعلام-أمريكا-تحظر-إصدار-التأشيرات-للمستوطنين-المتهمين-بالعنف-ضد-الفلسطينيين-1083699833.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب يلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية

00:42 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب ألغي عقوبات الرئيس السابق جو بايدن على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.
يأتي ذلك عقب وصول دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض لمباشرة مهامه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية.
وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، بأن "أمريكا فرضت عقوبات على ناشط يميني إسرائيلي وكيانين، لدورهم في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
أمريكا تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير لمسؤوليتهما عن بناء المستوطنات غير القانونية
20 يوليو 2024, 11:34 GMT
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "وزارة الخارجية أدرجت، بن تسيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة شارك أعضاؤها في أعمال عنف، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين".
وأشارت الوزارة إلى أن "الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، هي صندوق جبل الخليل وشلوم أسرايخ، اللذان أسسا حملات جمع للتبرعات، نيابة عن ينون ليفي، وديفيد حاي تشاسداي".
يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن، مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي فرض للمرة الأولى عقوبات على 4 إسرائيليين وكيانين إسرائيليين، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية.
وذكر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنه "بعد هجمات "حماس"، زاد عنف المستوطنين (ضد السكان الفلسطينيين) بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الأوروبي فرض قيود على 6 أشخاص متورطين، 4 مستوطنين ومنظمتين".
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
إعلام: أمريكا تحظر إصدار التأشيرات للمستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين
3 ديسمبر 2023, 08:28 GMT
وتشمل الكيانات المدرجة في القائمة، جماعة "ليهافا" اليمينية المتطرفة وجماعة "شباب التلال" المتطرفة، التي شارك أعضاؤها في هجمات ضد الفلسطينيين، في عامي 2015 و2023، حسبما جاء في بيان المجلس الأوروبي.
وذكر البيان كذلك أن "قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، تشمل حاليا 108 أشخاص طبيعيين واعتباريين و28 كيانا من دول مختلفة"، مضيفة أنهم يخضعون لتجميد أصولهم، وممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك من الحصول على أموال أو موارد اقتصادية من الكتلة الأوروبية.
وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد يعمل على فرض عقوبات على الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
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