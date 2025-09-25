عربي
عاجل- بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية المصري: منفتحون على وجود قوات دولية في غزة
وزير الخارجية المصري: منفتحون على وجود قوات دولية في غزة
جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التأكيد على موقف بلاده الساعي إلى إيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
ولفت وزير الخارجية، خلال مؤتمر مع نظرائه في السعودية والأردن وإسبانيا والنرويج، إلى انفتاح مصر على وجود قوات دولية في غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".وأكد عبد العاطي أن مصر تعمل على تنسيق المواقف من أجل البدء الفوري في إعادة إعمار غزة فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.في سياق متصل، أفاد وزير الخارجية المصري أن مصر ستعقد مؤتمرا دوليا من أجل إعادة إعمار غزة وفق الخطة العربية الإسلامية بعد إنهاء الحرب.وفي وقت سابق، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمبادرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب في قطاع غزة، معربا عن تطلعه إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن.وأكد السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في القاهرة أهمية تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وجدد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.كما شدد الرئيس المصري على أن "السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة، وأن التاريخ أثبت أن الصراعات لا تخدم أي طرف، خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من نزاعات أنهكت شعوبها، مما يحمّل دولها، وعلى رأسها مصر، مسؤولية كبيرة في حماية السلام وترسيخه"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
وزير الخارجية المصري: منفتحون على وجود قوات دولية في غزة

20:19 GMT 25.09.2025
جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التأكيد على موقف بلاده الساعي إلى إيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة.
ولفت وزير الخارجية، خلال مؤتمر مع نظرائه في السعودية والأردن وإسبانيا والنرويج، إلى انفتاح مصر على وجود قوات دولية في غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكد عبد العاطي أن مصر تعمل على تنسيق المواقف من أجل البدء الفوري في إعادة إعمار غزة فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
في سياق متصل، أفاد وزير الخارجية المصري أن مصر ستعقد مؤتمرا دوليا من أجل إعادة إعمار غزة وفق الخطة العربية الإسلامية بعد إنهاء الحرب.
وفي وقت سابق، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمبادرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب في قطاع غزة، معربا عن تطلعه إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وأكد السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في القاهرة أهمية تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وجدد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
كما شدد الرئيس المصري على أن "السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة، وأن التاريخ أثبت أن الصراعات لا تخدم أي طرف، خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من نزاعات أنهكت شعوبها، مما يحمّل دولها، وعلى رأسها مصر، مسؤولية كبيرة في حماية السلام وترسيخه"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أورده موقع إخباري أمريكي.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانًا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
