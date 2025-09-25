https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-الفلسطيني-يعلن-عزمه-إجراء-انتخابات-بعد-عام-من-انتهاء-حرب-غزة-1105256000.html

الرئيس الفلسطيني يعلن عزمه إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن نيته إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في فلسطين خلال عام من انتهاء الحرب في قطاع غزة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها للمشاركين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو إلى دعم جهودنا في مجال الإصلاح، وكذلك في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب".وفي السياق ذاته، قال عباس، في وقت سابق، إن "إدارته مستعدة لتولي مسؤولية قطاع غزة بدلا من حركة حماس الفلسطينية".حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 29 أغسطس/آب الماضي، أنها ستلغي أو ترفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، حينئذ، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.

