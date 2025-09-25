عربي
الرئيس الفلسطيني يعلن عزمه إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن نيته إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في فلسطين خلال عام من انتهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها للمشاركين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو إلى دعم جهودنا في مجال الإصلاح، وكذلك في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب".وفي السياق ذاته، قال عباس، في وقت سابق، إن "إدارته مستعدة لتولي مسؤولية قطاع غزة بدلا من حركة حماس الفلسطينية".حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 29 أغسطس/آب الماضي، أنها ستلغي أو ترفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، حينئذ، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
الرئيس الفلسطيني يعلن عزمه إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة

© AP Photoالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يلقي كلمة عبر الفيديو في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 25 سبتمبر/ أيلول 2025
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن نيته إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في فلسطين خلال عام من انتهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها للمشاركين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو إلى دعم جهودنا في مجال الإصلاح، وكذلك في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب".
وأشار عباس، إلى إنه "وجه بالفعل لجنة صياغة الدستور المؤقت بإكمال عملها خلال ثلاثة أشهر، وبعدها سيتم نقل السلطة من السلطة الوطنية الفلسطينية إلى السلطات المستقبلية لدولة فلسطين".
وفي السياق ذاته، قال عباس، في وقت سابق، إن "إدارته مستعدة لتولي مسؤولية قطاع غزة بدلا من حركة حماس الفلسطينية".

وكانت الولايات المتحدة رفضت منح الزعيم الفلسطيني تأشيرة دخول، ما أجبره على التحدث عن بعد عبر الإنترنت.

حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 29 أغسطس/آب الماضي، أنها ستلغي أو ترفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".

وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، في أغسطس الماضي، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، حينئذ، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
