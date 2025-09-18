عربي
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها بشأن تأشيرات الوفد الفلسطيني
روسيا تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها بشأن تأشيرات الوفد الفلسطيني
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني...
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة".وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 29 أغسطس/آب الماضي، أنها ستلغي أو ترفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، في أغسطس/أب الماضي، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، حينئذ، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة".

وأشار نيبينزيا، إلى أن محاولات الولايات المتحدة استخدام "رافعة التأشيرات" لتحقيق مصالحها السياسية "أمر مثير للغضب".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
رفض واشنطن منح تأشيرات للسلطة الفلسطينية.. هل يعرقل مؤتمر حل الدولتين؟
3 سبتمبر, 17:57 GMT
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 29 أغسطس/آب الماضي، أنها ستلغي أو ترفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية
30 أغسطس, 16:00 GMT
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، في أغسطس/أب الماضي، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، حينئذ، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
