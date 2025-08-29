عربي
الرئاسة الفلسطينية: نطالب واشنطن بإعادة النظر والتراجع عن قرارها عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني
أمريكا ترفض منح تأشيرات لقيادات فلسطينية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
أمريكا ترفض منح تأشيرات لقيادات فلسطينية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل،... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
ساعر: إذا أراد ماكرون إقامة دولة فلسطينية فعليه إقامتها على الأراضي الفرنسية الواسعة
12 يونيو, 10:36 GMT
وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
