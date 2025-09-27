https://sarabic.ae/20250927/إعلام-إسرائيلي-خطة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-قابلة-للتنفيذ-مع-إدخال-تعديلات-1105350709.html

إعلام إسرائيلي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات

إعلام إسرائيلي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب في قطاع غزة، "قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات بسيطة". 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T19:52+0000

2025-09-27T19:52+0000

2025-09-27T19:52+0000

دونالد ترامب

إسرائيل

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "مصادر سياسية إسرائيلية، تقدّر أن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قد تكون قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات محدودة".وأوضحت أن "الخطة الأمريكية تشمل صفقة تبادل أسرى واسعة، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من غزة، وترتيبات لإدارة القطاع بعد الحرب فيه".وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن "معظم البنود المطروحة في الخطة مقبولة، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يريد تعديل بعض النقاط في هذه الخطة الأمريكية، خاصة ما يتعلق منها بإغلاق صندوق المساعدات الإنسانية لغزة، حيث يصر على استمراره".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مفاوضات "مكثفة للغاية" تجري منذ 4 أيام بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة، مشددًا على أنها ستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".وأكد أن النقاشات الجارية "بناءة للغاية" وأن الهدف يتمثل في "استعادة الرهائن وتحقيق سلام دائم"، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، "على دراية تامة بما يجري"، وأن إسرائيل "أُبلغت على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

https://sarabic.ae/20250927/أوباما-عن-غزة-لا-يوجد-مبرر-عسكري-لمواصلة-قصف-ما-هو-في-الأساس-أنقاض-1105320594.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار