عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب في قطاع غزة، "قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات بسيطة". 27.09.2025
دونالد ترامب
إسرائيل
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "مصادر سياسية إسرائيلية، تقدّر أن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قد تكون قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات محدودة".وأوضحت أن "الخطة الأمريكية تشمل صفقة تبادل أسرى واسعة، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من غزة، وترتيبات لإدارة القطاع بعد الحرب فيه".وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن "معظم البنود المطروحة في الخطة مقبولة، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يريد تعديل بعض النقاط في هذه الخطة الأمريكية، خاصة ما يتعلق منها بإغلاق صندوق المساعدات الإنسانية لغزة، حيث يصر على استمراره".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مفاوضات "مكثفة للغاية" تجري منذ 4 أيام بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة، مشددًا على أنها ستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".وأكد أن النقاشات الجارية "بناءة للغاية" وأن الهدف يتمثل في "استعادة الرهائن وتحقيق سلام دائم"، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، "على دراية تامة بما يجري"، وأن إسرائيل "أُبلغت على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب في قطاع غزة، "قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات بسيطة".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "مصادر سياسية إسرائيلية، تقدّر أن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قد تكون قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات محدودة".
وأوضحت أن "الخطة الأمريكية تشمل صفقة تبادل أسرى واسعة، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من غزة، وترتيبات لإدارة القطاع بعد الحرب فيه".
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن "معظم البنود المطروحة في الخطة مقبولة، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يريد تعديل بعض النقاط في هذه الخطة الأمريكية، خاصة ما يتعلق منها بإغلاق صندوق المساعدات الإنسانية لغزة، حيث يصر على استمراره".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مفاوضات "مكثفة للغاية" تجري منذ 4 أيام بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة، مشددًا على أنها ستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".
وأضاف ترامب أن هناك "نوايا حسنة وحماسة من الجميع لتجاوز هذه الفترة العصيبة"، لافتًا إلى أن جميع دول المنطقة "منخرطة في المحادثات" بشكل مباشر.
وأكد أن النقاشات الجارية "بناءة للغاية" وأن الهدف يتمثل في "استعادة الرهائن وتحقيق سلام دائم"، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، "على دراية تامة بما يجري"، وأن إسرائيل "أُبلغت على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
